ATLANTA: Brian Snitker a refoulé ses larmes en se souvenant de l’affection de Hank Aarons pour ceux qui ne possédaient pas son talent inégalé sur le terrain de baseball.

Au cours de sa carrière après avoir joué à la tête du système agricole des Braves d’Atlanta, le Hammer avait un penchant pour regarder au-delà des perspectives à ne pas manquer.

Il a toujours voulu faire monter un joueur, et il a préféré que ce ne soient pas les soi-disant bébés bonus », a déclaré Snitker, qui gère les Braves depuis 2016 et a fait ses débuts dans l’abri grâce à Aaron. «Il voulait avoir ce type de grinder, le gars qui surpassait.

Snitker faisait partie de ceux qui ont pris la parole mardi lors d’un service commémoratif en l’honneur d’Aaron, décédé la semaine dernière de causes naturelles à l’âge de 86 ans.

Le commissaire de baseball Rob Manfred, le membre du Temple de la renommée Chipper Jones et l’ancien voltigeur des Braves, Marquis Grissom, étaient parmi ceux qui ont pris la parole lors de la cérémonie, qui s’est déroulée devant une petite foule socialement distancée, y compris la veuve d’Aarons, Billye et d’autres membres de la famille dans le hall juste derrière. plaque de maison à Truist Park.

Les remarques ont été prononcées dans une exposition connue sous le nom de Monument Garden, qui présente une statue d’Aaron livrant la balançoire qui a produit 755 circuits.

D’autres ont envoyé des hommages vidéo, notamment les membres du Temple de la renommée du baseball John Smoltz et Tim Glavine, l’ancien coéquipier d’Aaron et actuel manager des Houston Astros Dusty Baker, le MVP en titre de la Ligue nationale Freddie Freeman, et l’ancien grand Dale Murphy des Braves, qui a capturé dos à dos. Prix ​​MVP dans les années 1980.

Le célèbre numéro 44 d’Aarons a été peint dans l’herbe dormante du champ central. Le président des Braves, Terry McGuirk, a noté le temps exceptionnellement doux de janvier, la température a grimpé dans les années 60 comme un signe d’en haut honorant l’une des plus grandes icônes du jeu.

Notant les 10 Baseball of Famers décédés au cours de la dernière année, Manfred a déclaré que l’Aaron appartenait à nos sports Mount Rushmore. Il se tenait sur et hors du terrain au-dessus de tous les autres.

La plupart des souvenirs se sont concentrés sur l’humilité d’Aarons et l’impact qu’il a eu après sa retraite en tant que joueur en 1976. Peu de gens ont parlé de lui comme étant celui qui a éclipsé le record du home run de Babe Ruths, ou la série sans précédent de deux décennies d’excellence soutenue. cela l’a aidé à établir plusieurs autres marques qui existent encore aujourd’hui.

Snitker se souvenait avoir été un lueur mineur non-descriptif qui avait eu une chance sur un autre appel quand Aaron lui a offert son premier poste de directeur en 1982 avec les Anderson Braves, une équipe de la classe A Sally League.

La raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui est à cause de Hank Aaron, dit Snitker, interrompant le maintien de son sang-froid.

Snitker a travaillé dans l’obscurité de la ligue mineure pendant la majeure partie de sa carrière d’entraîneur et de gestionnaire avant de finalement être appelé à devenir skipper des Braves à l’âge de 60 ans. 2018.

Je regrette les fois où il passait, venait à mon bureau et nous pourrions simplement nous asseoir et parler, dit Snitker. L’ami et le mentor que j’ai eu dans ma vie me manqueront. »

Jones a rappelé comment Aaron avait poussé les Braves à le sélectionner avec le premier choix du repêchage amateur de 1990, alors que beaucoup considéraient le lanceur Todd Van Poppel comme le meilleur espoir.

Hank a joué un rôle très important pour que je devienne un brave d’Atlanta, a déclaré Jones. La salle des décideurs de Braves était divisée quant à savoir qui ils allaient prendre avec leur premier choix. Comme me l’a dit un jour le scout légendaire Paul Snyder, le vote est revenu à Hank. Il s’arrêta, regarda tout le monde dans la pièce, et il dit: Vous feriez mieux de repêcher ce garçon de Jones. Je n’oublierai jamais ça. Ce commentaire doit avoir un certain poids.

Van Poppel n’a pas fait grand-chose dans la cour des grands, terminant avec une fiche de 40-52. Jones a passé toute sa carrière avec les Braves et a été intronisé à Cooperstown en 2018.

Jones a déclaré qu’il avait une fois demandé à Aaron qui jouait à une époque dominante de lanceurs tels que Sandy Koufax, Bob Gibson et Juan Marichal s’il avait jamais été intimidé au marbre.

Il a dit: Chipper, je ne crains aucun homme quand j’ai une chauve-souris dans la main, dit Jones en souriant.

Selon l’ancien joueur de troisième but des Braves, Aaron pourrait se résumer en un mot.

Beau.

Son swing, son sourire, son esprit, a déclaré Jones. Ils étaient tous beaux.

Un service funéraire privé pour Aaron aura lieu mercredi. Il sera enterré au cimetière historique de South-View, le plus ancien cimetière noir de la ville, où il sera inhumé aux côtés de leaders des droits civiques tels que John Lewis, Julian Bond et Martin Luther King St.

Les Braves prévoient d’honorer Aaron au cours de la saison à venir. McGuirk a annoncé la première de ces initiatives: un don de 1 million de dollars pour établir le Fonds Henry Louis Aaron, qui travaillera à accroître la participation des minorités parmi les joueurs, les gérants, les entraîneurs et le personnel du front office.

C’était un problème dans lequel Aaron a pris un vif problème tout au long de sa vie. Il a souvent critiqué le manque de directeurs et de directeurs généraux noirs dans la Major League Baseball. Il a inquiété que moins d’Afro-Américains jouaient le jeu.

Le don des Braves sera égalé par 500 000 $ chacun de la MLB et de l’association des joueurs.

Manfred a souligné un fort désir de continuer le bon travail qu’il a accompli tout au long de sa vie, en particulier en encourageant la participation des minorités au baseball.

Grissom a déclaré qu’il se souviendrait toujours des conseils qu’Aaron lui a donnés lors de ses études à Florida A&M, lorsque l’équipe a fait une visite impromptue de la maison du Hammer à Atlanta en route pour un match en Caroline du Nord.

Si vous en avez l’occasion, faites de votre mieux », se souvient Grissom en disant Aaron. Ces mots m’ont marqué. Ils ont allumé un feu en moi qui est encore allumé aujourd’hui.

