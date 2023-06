Le baseball de Providence se lance dans le match pour le titre – Shaw Local

JOLIET – Un match qui a commencé avec l’éjection du frappeur de nettoyage de Providence Phil Kunsa suite à un appel contesté s’est terminé par un double jeu dramatique.

D’une manière ou d’une autre, les Celtics ont trouvé leur place dans le match de championnat d’État IHSA Class 4A à Silver Cross Field avec une victoire 8-7 en demi-finale vendredi contre Prairie Ridge.

« Quiconque se rend au match de championnat d’État doit être bon », a déclaré l’entraîneur de Providence, Mark Smith. « Sauf nous, peut-être que nous avons juste de la chance. »

Kunsa, qui mène Providence avec 11 circuits et est deuxième des points produits avec 46, se précipitait sur la première ligne de base avec deux retraits en fin de première manche. Le joueur de premier but de 220 livres de Prairie Ridge, Marcus Sargeant, s’est levé pour un lancer haut et large et est descendu dans la ligne de base devant le sac.

Kunsa savait que la collision allait arriver et a levé ses avant-bras pour se protéger. L’arbitre du premier but, Steve Besse, y a vu un geste malveillant et l’a expulsé.

« J’essaie d’être un joueur d’équipe », a déclaré Kunsa. « Mon travail consistait à descendre la ligne et à sauver la manche. Il (Sargeant) a atterri directement dans la ligne de base et j’ai dû essayer d’atteindre le sac. J’ai mis mes bras comme ça (devant sa poitrine) donc je ne serait pas foré. »

L’entraîneur de Providence, Mark Smith, a déclaré qu’il était extrêmement déçu de l’appel et a déclaré qu’il épuiserait tout appel possible. La règle est qu’un joueur éjecté ne peut pas prédicat lors de la prochaine partie non plus.

« Quiconque connaît le baseball Providence sait que nous jouons de la bonne façon », a déclaré Smith. « Nos enfants sont propres. Ils ne sont pas comme ça. Votre premier réflexe sur quelque chose comme ça est de lever les bras. Leur joueur de premier but est un grand garçon. »

Dylan Rosa (4-2), le héros des Celtics tout au long des séries éliminatoires, a encore remis le couvert. Il a lancé un coup sûr en six manches et a réussi le simple de deux points qui a couronné la sixième manche de six points de Providence. Les Celtics ne savaient pas à l’époque à quel point ce coup deviendrait important.

Rosa a quitté le monticule lorsque Prairie Ridge a répondu avec une septième manche de cinq points. Jake Godfrey soulagé et a affronté les cinq derniers frappeurs, dont le dernier, Kyle Buresch, a frappé dans un double jeu 6-4-3 qui s’est terminé avec Rosa, puis jouant au premier but, s’étirant vers le champ droit pour prendre le lancer tout en gardant son gros orteil sur le sac.

« J’ai l’habitude de m’étirer trop tôt », a déclaré Rosa. « J’ai définitivement gardé mon orteil sur le sac, cependant. »

Providence (27-14) a pris du retard 1-0 en première manche et 2-0 en troisième. Avec Kunsa hors de l’alignement, les menaces de score étaient limitées, du moins au début. Mais le simple de deux points de Zach Pych avec deux retraits en fin de cinquième a enflammé l’attaque et l’a égalée 2-2.

En fin de sixième, les Celtics ont explosé. Godfrey, dont le double bad-hop avait commencé la cinquième manche, a marqué le coup d’envoi et les vannes se sont ouvertes. Justin Hunniford a doublé et Jackson Stulas et Ben Salvador ont fait un simple, les trois ayant effectué des points.

Deux frappeuses plus tard, Rosa a inscrit la paire de points qui a fini par faire la différence.

Non, l’avance 8-2 n’était pas confortable. C’était juste assez.

Prairie Ridge (24-17) a ouvert le septième avec un simple, erreur, touché par lancer et but sur balles contre Rosa. Godfrey est entré et a permis au sacrifice de voler, de marcher, de simple et de simple avant d’induire le double jeu de fin de match commencé par Stulas, avec Craig Dankovich comme intermédiaire.

« Nous savions que Dylan était en panne d’essence », a déclaré Smith. « Nous espérions qu’il pourrait le terminer.

« Qu’ils reviennent comme ils l’ont fait, c’est un microcosme de notre saison. C’est ce que nous faisons. »

Rosa, Godfrey et Hunniford ont chacun terminé avec deux des 11 coups sûrs de Providence. Neuf d’entre eux sont venus lors des deux derniers matchs des Celtics.