Le baseball de Nazareth remporte son 19e titre régional – Shaw Local

BASE-BALL

Nazareth 11, Richards 1

Le lanceur gagnant John Hughes a retiré cinq points sur quatre manches, n’accordant qu’un seul coup sûr, Luca Fiore a été 3 en 4 avec deux points marqués et deux points produits et Jaden Fauske 3 en 4 avec un point produit en tant que Roadrunners (29-6) a remporté la finale régionale de classe 3A à Nazareth et a remporté son 19e titre régional et son 13e au cours des 14 dernières années. Cooper Malamazian a été 2 en 2 avec deux points produits, Landon Thome 2 en 3 avec deux points marqués et un point produit et Finn O’Meara a doublé et a produit un point.

Lyon 4, Oak Lawn 3

Les Lions ont marqué deux points en fin de septième pour remporter le titre régional de classe 4A à Lyon. James Georgelos était 3 en 4 avec un double et deux points produits, Troy Stukenberg était 2 en 3 avec un point marqué et Jack Falls a doublé et marqué deux points.

Lemont 11, Glenbard Sud 4

Joe Pender et Gavin Kelby ont réussi un circuit et Brandon Johnson a retiré sept manches en cinq solides alors que Lemont a remporté le titre régional de classe 3A. Luke Wallace était 2 en 4 avec un double et trois points produits et Paddy Gardner était 2 en 3 avec un double et deux points produits.

Wheaton Warrenville Sud 5, Lake Park 3 (9 manches)

Les Tigers, 15e tête de série, ont disputé des manches supplémentaires pour remporter le titre régional.

York 7, Elgin Sud 2

Fenwick 3, Payton 0