Le baseball au New College de Floride est le nouvel « extrémisme de droite », selon The Nation – Twitchy

Christopher F. Rufo a accompli un travail remarquable en mettant en lumière les dysfonctionnements de l’éducation publique, de la maternelle à la 12e année jusqu’à l’université. Aujourd’hui, il attire l’attention sur La nationce qui tire la sonnette d’alarme : le New College de Floride ouvre un département d’athlétisme.

The Nation souhaite que vous ajoutiez le « baseball universitaire » à la liste des activités censées être des indicateurs de l’extrémisme « d’extrême droite ». Mais ils ont raison sur un point : nous abolissons les études de genre et établissons un programme sportif – une « grande théorie du remplacement » pour la gauche. pic.twitter.com/cw8UIPn57G – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 4 octobre 2023

Tout d’abord, lisez ce tweet :

Le recrutement de plus d’une centaine d’étudiants-athlètes dans un New College de 700 étudiants est une purge subventionnée par les contribuables. La NAIA avait un choix à faire, et @edgeofsports soutient que la ligue sportive a choisi d’autoriser le nettoyage idéologique.https://t.co/V3kJ6BhpEO – La Nation (@thenation) 4 octobre 2023

« Nettoyage idéologique. » C’est un langage chargé pour ceux qui accusent régulièrement la droite de « terrorisme stochastique » pour avoir souligné la folie de la gauche.

Alors lisez ce paragraphe d’ouverture :

Dans une histoire peu remarquée, la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) a désigné les membres du New College, un établissement de 700 étudiants à Sarasota, en Floride, qui n’avait même pas de département d’athlétisme il y a quelques mois. La décision unanime de lundi est intervenue après «un processus de vérification approfondi», selon le président de la conférence, David Armstrong. Le fait que le « processus de vérification minutieux » d’Armstrong ait précédé l’acceptation rend la nouvelle encore plus épouvantable. La NAIA a choisi de légitimer la mainmise ouvertement droitière sur l’institution. Les récentes actions de l’administration du New College sont en contradiction avec les droits des enseignants, des étudiants et avec les principes mêmes de l’éducation.

Une histoire ‘peu remarquée’ car ce n’est pas grave, même si La nation trouve « épouvantable » que la NAIA ait choisi de « légitimer » le New College parce que La nation n’aime pas sa politique. Ils sont fous que DeSantis ait fait du New College un endroit où les éveillés allaient vraiment mourir.

Le plus drôle c’est le tweet de La nation a, au moment d’écrire ces lignes, trois retweets, quatre likes et un commentaire qui est, enfin, comique :

Il y a suffisamment de collèges et d’universités qui s’adressent au sport plutôt qu’aux universitaires, mais cela élimine les enfants et les professeurs libéraux intelligents et embêtants. C’est un double jeu pour DeSantis et ses partisans fascistes. – SeizeTheClay (@clayartist2) 4 octobre 2023

Faites face et bouillonnez.

L’auteur de la pochette de perles est exactement celui qu’on pourrait penser qu’il serait :

Trop drôle : l’auteur de cet article est un journal socialiste spécialisé dans le « rôle social des athlètes » en « époque d’autoritarisme, de dictature, voire de fascisme ». Il est l’auteur d’un livre intitulé « L’effet Kaepernick : se mettre à genoux, changer le monde ». pic.twitter.com/VNvw72viUI – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 4 octobre 2023

Bien sûr.

Ils comptent sur des universités à 70 % féminines pour maintenir la politique qu’ils souhaitent. C’est drôle, n’est-ce pas ? « L’égalité » a été laissée mourir au moment même où ils avaient obtenu le pouvoir qu’ils désiraient. – Aurélien de Rome 🕌 (@AurelianofRome) 4 octobre 2023

Il en a été de même pour « l’équité » et la « diversité », si nous suivons la trace.

Le sport est d’extrême droite. L’activité physique est d’extrême droite. pic.twitter.com/SwSBc92KSc -Jackson (@ichthys30) 4 octobre 2023

Tout est « d’extrême droite » quand la gauche n’aime pas ça.

Imaginez leur effondrement si le collège ajoutait une équipe de hockey – Jobu Cerrano (@BostonSportsHb) 4 octobre 2023

Fusion du niveau nucléaire.

Rien n’évoque mieux « l’extrémisme de droite » que le sport. Personne d’aucune autre conviction politique n’a jamais fait de sport, pas même une seule fois, sûrement. – Développeur pragmatique (@capitalist_qol) 4 octobre 2023

Rien ne dit américain comme le baseball, les hot-dogs, la tarte aux pommes et Chevrolet. Ironiquement, le communiste The Nation méprise notre nation. – Scientifique des données (@AIOverlord777) 4 octobre 2023

Nous avons lu d’autres choses qu’ils ont publiées. C’est exact.

Ces articles sont une excellente publicité pour New College : si vous souhaitez envoyer vos enfants dans une université qui donne la priorité aux arts libéraux classiques, valorise la vitalité athlétique et physique et repousse le genre de personnes qui écrivent pour The Nation, envoyez-les au New College of Floride. – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 4 octobre 2023

Ça l’est vraiment.

En effet. Cet écrivain pourrait envisager d’envoyer son aîné en Floride pour étudier à l’université.

