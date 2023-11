Le baseball annonce le calendrier 2024 – Baseball — Georgia Tech Yellow Jackets

Faits saillants du calendrier 2024 :

Accueille cinq séries de conférences de la côte atlantique, y compris les participants régionaux de la NCAA NC State, Boston College, Miami et Duke ;

Joue huit équipes au total qui ont participé au tournoi de la NCAA en 2023 (NC State, Boston College, Miami, Duke, Auburn, Clemson, Virginie et Caroline du Nord) ;

Haine pure et démodée : Les Yellow Jackets chercheront à remporter leur troisième série au cours des quatre dernières années contre leur rival Géorgie. Georgia Tech accueillera le vendredi 1er mars à 18 heures, l’UGA accueillera ensuite le match du samedi 2 mars (heure à déterminer) avant que la série ne change le dimanche 3 mars à 15 heures pour la 21e Classique annuelle de baseball de printemps à Coolray Field, domicile des Gwinnett Stripers, au profit du Children’s Healthcare d’Atlanta ;

Accueille également les ennemis de l’État, Georgia State (27 février), Georgia Southern (9 avril), Kennesaw State (23 avril) et Mercer (14 mai);

Joue six équipes classées dans le top 25 du RPI la saison dernière et 10 équipes classées dans le top 50, dont sept équipes parmi les 50 meilleures à domicile.

ABONNEMENTS SAISON 2024

Les abonnements pour le programme à domicile de la saison régulière 2024 de Georgia Tech seront mis en vente le 5 décembre sur ramblinwreck.com/tickets. Pour des informations complètes sur les billets de baseball 2024, y compris les options d’adhésion premium, veuillez visiter la page officielle des billets de Georgia Tech Baseball.

TARIF DES ABONNEMENTS SAISON 2024 :

Dossier de chaise réservé (derrière le marbre) 325 $ Banquettes réservées (sections 8 et 10) 175 $

LES AVANTAGES DES MEMBRES DE L’ABONNEMENT DE SAISON COMPRENNENT :

Meilleures places dans le parc : Assurez-vous d'avoir les meilleures places dans la maison pour chaque match cette saison alors que Georgia Tech cherche son 10e championnat ACC et sa 35e place régionale NCAA.

Meilleure valeur: Les membres d'abonnement de saison bénéficient des réductions de prix les plus importantes de tous les plans proposés par rapport au prix d'un seul jeu, à partir de seulement 175 $ !

Stationnement prioritaire : Les abonnés saisonniers ont la possibilité d'acheter un stationnement pour toute la saison à un tarif réduit exclusif sur leur compte, ce qui leur permet de réaliser des économies importantes tout au long de la saison !

Module complémentaire Salle des Champions: Les membres d'abonnement saisonnier avec sièges assis ont la possibilité d'ajouter l'accès au Champions Hall à leur compte, leur permettant ainsi de découvrir des options de restauration et de boissons tout compris et la terrasse Teixeira Skyline ! Les places sont limitées, alors réservez votre place dès aujourd'hui !

Priorité en séries éliminatoires : En renouvelant, vous gagnez un (1) point AT Priority et les billets pour le tournoi ACC et le tournoi NCAA sont tous attribués dans l'ordre des points AT Priority, donc chaque point compte ! Tous les détails ICI.

Remise pour les amis et la famille : Les abonnés saisonniers peuvent ajouter des billets pour leur famille et leurs amis pour seulement 5$ !

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

