Le bas de bikini noir de Sofia Vergara pendant le bronzage : Photo – Hollywood Life

Crédit image : Sofia Vergara

Sofia Vergara s’est préparé pour l’été de la manière la plus sexy possible. La femme de 50 ans a posté une photo d’elle-même en train de bronzer dans son jardin au bord de la piscine tout en ne portant qu’un très petit bas de bikini noir.

Sofia a posté le selfie avec la légende : « Mon truc, c’est l’été ! » écrit en espagnol. Sur la photo, Sofia était allongée sur le ventre, sans haut, tandis que les bas à fines bretelles la mettaient nue derrière en plein écran. Elle a opté pour un look beauté naturel, portant une ombre marron clair et une lèvre rose mat. Pendant ce temps, ses cheveux bruns étaient détachés et séparés au milieu en vagues naturelles.

Sofia montre toujours sa silhouette dans un bikini sexy et à part ce look, un autre de nos favoris était quand elle portait un petit bikini noir qui montrait sa silhouette fabuleuse lors de vacances à la plage avec son mari, Joe Manganiello.

Sur la photo, intitulée « Brise de plage et mer », Sofia était fabuleuse dans un haut noir plongeant avec une sangle transparente entre sa poitrine, révélant un décolleté ample. Elle a stylisé le haut de bikini avec un bas taille basse assorti qui avait des bretelles super fines sur les côtés de ses hanches.

En plus de ce look, elle a également porté une multitude de tenues magnifiques pendant le voyage. Certains de nos favoris comprenaient sa robe longue à motif de feuilles de palmier noir et jaune à épaules dénudées ainsi que sa robe orange à encolure dégagée super décolletée. Le maxi dos nu révélait un décolleté ample tandis que sa petite taille était cintrée.

Quand Sofia ne porte pas de bikini, elle réussit toujours à avoir l’air sexy dans ses autres tenues, et l’autre jour, elle a lancé sa nouvelle marque de soins solaires, Toty, lorsqu’elle portait une robe mi-longue moulante sans bretelles Emilia Wickstead Leila Floral Taffeta Faille. La robe à fleurs mettait en valeur sa silhouette tonique et elle accessoirisait son look avec une paire de talons nude à plateforme.

