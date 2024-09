Le baryton Roderick Williams : « J’ai entendu un jour un chanteur lors d’une soirée dire : « Pas de cacahuètes. Je chante dans trois jours ! »’ | Roderick Williams

R.Oderick Williams, 58 ans, né à Londres en 1965 d’un père gallois et d’une mère jamaïcaine, est l’un des barytons les plus appréciés du pays, chantant dans le monde entier, figurant sur de nombreux enregistrements et apparaissant au couronnement du roi en tant que soliste et compositeur. Il est marié, père de trois enfants et vit dans le Warwickshire. Le 11 octobre, il interprétera les dernières chansons de Schubert, Schwanengesangavec la pianiste Natalie Burch, à ouvrir le festival international de la chanson d’Oxford.

Quand as-tu su que tu savais chanter ?

Assez tôt. Quand j’étais en âge d’aller à l’école primaire, il y avait un charmant professeur de musique local qui enseignait le piano, la flûte à bec et le chant. Le chant faisait partie de nos activités, comme le football ou les mathématiques. Même quand j’étais petit garçon, je considérais cela comme faisant partie de la vie, notamment parce que mon frère aîné était choriste à l’école de la cathédrale Christ Church d’Oxford, où j’allais bientôt aller aussi. Mais ce n’est que bien plus tard, au milieu de la vingtaine, lorsque je suis devenu enseignant, que j’ai pensé à devenir chanteur professionnel.

À quoi ressemblait la vie à la maison lorsque vous avez grandi à Barnet, au nord de Londres ?

J’ai eu beaucoup de chance, presque parfaitement inconscient de la chance que j’avais de faire partie d’une famille stable et aimante, avec deux parents, deux frères – je suis celui du milieu – et beaucoup de musique. Mon père était consultant en gestion mais pas du tout un consultant typique. Il a appris lui-même la guitare classique et a chanté à la maison pour son propre divertissement ; il peut encore citer de longs fragments de Shakespeare et son bureau était rempli de livres de poésie et de pièces de théâtre, dont certaines très contemporaines. Tout cela m’était donc accessible depuis l’enfance. Ma mère était venue de Jamaïque dans les années 1960. Elle était – est – une femme moderne et intelligente qui souhaitait poursuivre ses intérêts intellectuels en tant que linguiste. Elle et mon père se sont rencontrés dans un train en France. Il remarqua qu’elle lisait un roman en anglais. C’était tout.

Quand j’étais étudiant à Oxford, un chauffeur de camionnette a baissé sa vitre et a crié le mot N. j’ai ri

Étaient Tes parents sont ambitieux envers toi ou insistants ?

Pas du tout. Ils nous ont tous apporté un soutien considérable, mais jamais des parents hélicoptères. Ils nous ont laissé faire. En même temps, ils nous accompagnaient sans relâche, sans jamais se plaindre, toujours en nous encourageant.

Avez-vous été confronté au racisme ?

Non, je m’empresse de dire que c’est ma propre expérience vécue et que j’ai eu de la chance. L’école était toujours amicale. Un garçon m’appelait parfois Sambo mais je ne pense pas que lui ou moi comprenions vraiment ce que cela signifiait, donc cela ressemblait à un terme d’affection et ne m’a jamais inquiété. Quand j’étais étudiant à Oxford, je me souviens avoir attendu aux feux de circulation dans la rue principale lorsque le conducteur d’une camionnette qui passait baissait sa vitre et criait le mot N. J’ai ri. C’était une pique qui n’avait aucun effet. J’ai trouvé ça drôle qu’il ait pris la peine de baisser la vitre juste pour me crier un seul mot… Je suppose que j’ai eu la chance à l’époque d’être aussi ignorant que ces gens, ce qui voulait dire que je ne comprenais pas quoi. me disait-on ; leurs paroles n’ont pas eu d’impact sur moi.

Vous avez bénéficié de la tradition chorale des cathédrales. Les garçons veulent-ils encore chanter ? Y a-t-il un risque que les filles, désormais admises dans de nombreuses chorales collégiales, dominent à l’avenir ?

Je n’en suis pas sûr, mais j’ai entendu de manière anecdotique des cas où, à mesure que de plus en plus de filles entrent dans ces chorales, les garçons s’en éloignent. Mais si les filles dominent pendant un moment, pourquoi pas ? Il est temps, après tant de siècles d’ignorance. Ce que je regrette, c’est qu’il semble y avoir beaucoup moins de chants communautaires comme ceux qui faisaient partie des assemblées scolaires, par exemple. Aujourd’hui, lors des mariages ou des funérailles, les gens semblent ne connaître que la même petite poignée d’hymnes…

Paul Lewis et Roderick Williams se produiront lors de la 41e édition du concert annuel Prinsengracht, Amsterdam, 2023. Photographie : ANP/Alay

Comment gérer la fragilité physique de la voix ?

Je suis un être humain d’abord et un chanteur ensuite. Je ne veux pas m’envelopper dans du coton. Je pense avoir entendu un jour un chanteur lors d’une soirée dire : « Pas de cacahuètes pour moi. Je chante dans trois jours ! Alors j’essaie de ne pas être précieux. Cela dit, je ne boirais pas une pinte de lait avant un concert. Certains aliments, en particulier les produits laitiers, augmenteraient le mucus et donneraient l’impression qu’ils recouvrent les cordes vocales de gunge. J’essaie de prendre des décisions judicieuses et de prendre soin de moi comme n’importe qui. Et j’évite les restaurants bruyants ou les soirées où il faut crier pour se faire entendre. C’est un tueur de voix. Je suppose que je peux être très conscient de l’état dans lequel se trouvent mes cordes vocales. Chaque matin, à la première heure, je me réveille, je me racle la gorge et je vois ce qui se passe…

Les médecins peuvent-ils vous aider si vous perdez la voix ?

Je ne sais pas. Je ne suis jamais allée voir un spécialiste pour ma voix – Dieu merci, je n’en ai pas encore eu besoin. J’ai entendu des histoires de gens qui, en cas d’urgence, ont reçu une injection de quelque chose comme des stéroïdes pour pouvoir tenir un spectacle. Mais cela ressemble un peu à un pacte faustien, à un art obscur : apparemment, le lendemain, on peut vraiment le payer, physiquement. En tant que chanteurs solistes, nous sommes tous indépendants. Si nous ne chantons pas, nous ne sommes pas payés. Il n’y a pas d’indemnité de maladie. Il y a donc une incitation à poursuivre la bataille si nous le pouvons…

Les problèmes sont multiples dans la musique classique – coupures, prudence dans la programmation, manque d’éducation musicale…

L’un des grands problèmes, ou des craintes, actuellement, est que la musique classique – avec un C majuscule – n’est pas pertinente. Le message le plus puissant est lorsqu’un homme politique, en particulier le Premier ministre lui-même, va à un concert parce qu’il aime la musique. J’espère que l’époque où un récital de chanson signifiait que quelqu’un arrivait, cravate blanche et queue-de-pie noire, ne parlant jamais au public, se contentant de « présenter l’art », est révolue. Les récitals sont si différents maintenant. Quand je chante les cycles de chansons de Schubert – comme Voyage d’hiver – J’aime d’abord parler un peu au public. Je peux parler de santé mentale ou de quelque chose qui me vient à l’esprit ce jour-là. Ce n’est pas une analyse musicale, mais une façon de partager mon point de vue sur ce que nous allons vivre.

Entre tous vos engagements sur scène, vous êtes aussi compositeur…

Ayant grandi avec beaucoup de musiciens amateurs à la maison, j’avais des possibilités illimitées de faire des arrangements pour ma famille, disons, trois flûtes à bec (un bruit assez terrible !) ou une voix et une guitare. C’était toujours une merveilleuse opportunité lorsqu’il y avait des gens autour qui avaient besoin d’arrangements musicaux ou de nouvelles pièces à interpréter – à la maison, à l’école, à l’université et lorsque je suis devenu professeur. La différence maintenant, c’est que des gens sérieux me demandent d’écrire de la musique pour eux. Je suis si heureux qu’on me le demande ! Il me suffit donc de trouver le temps… souvent, maintenant, dans les trains, les avions ou dans les chambres d’hôtel entre les concerts.

Toi‘vNous avons parlé de l’idée de listes de lecture pour les mourants – inspirées par votre propre composition chorale, Cuspide… Quels sont vos propres choix ?

La musique ne manque pas pour les funérailles, mais qu’en est-il pour les personnes en fin de vie ? Quand j’écrivais Cuspide J’en ai parlé à une infirmière en soins palliatifs qui m’a parlé de cette idée et j’y ai beaucoup réfléchi depuis. Mes propres choix pourraient être la Symphonie n°2 de Mahler et le Requiem de Duruflé – non pas pour des raisons religieuses mais parce que c’est une musique qui m’a énormément marqué quand j’étais adolescent et je n’ai jamais oublié les émotions qu’elles suscitent en moi.

Chanson préférée du moment ?

Pour le moment, je dois dire que c’est celui de la compositrice anglaise Madeleine Dring. Prends, ô, enlève ces lèvres – paroles de Shakespeare. C’est un véritable banger.