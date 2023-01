Le barreau de l’État de Californie décide de radier l’allié de Trump, John Eastman

John Eastman, chercheur invité de l’Université du Colorado à Boulders sur la pensée et la politique conservatrices, parle de son intention de poursuivre l’université lors d’une conférence de presse à l’extérieur de CU Boulder le jeudi 29 avril 2021.

Le barreau de l’État de Californie a inculpé jeudi John Eastman, un avocat étroitement lié à l’ancien président Donald Trump, de 11 chefs d’accusation liés à son plan présumé visant à annuler la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020.

Le Bureau de l’avocat en chef George Cardona a l’intention de demander la radiation d’Eastman, selon un communiqué de presse du barreau de l’État de Californie.

Eastman est accusé d’avoir fait de fausses déclarations sur de prétendues fraudes électorales, notamment lors d’un rassemblement “stop the steal” devant la Maison Blanche le 6 janvier 2021. L’événement a commencé peu de temps avant qu’une foule violente de partisans de Trump ne prenne d’assaut le Capitole américain.

Eastman a été l’architecte juridique de l’un des nombreux efforts visant à annuler la défaite de Trump face à Biden. Eastman a rédigé des documents avançant une théorie juridique douteuse selon laquelle le vice-président de l’époque, Mike Pence, avait le pouvoir de refuser unilatéralement de certifier les votes du collège électoral pour Biden des principaux États swing.

Pence, qui a présidé les efforts du Congrès pour confirmer la victoire de Biden le 6 janvier 2021, a refusé de suivre ce plan, malgré la pression de Trump.

L’avis d’accusation contre Eastman indique que ses stratégies proposées “n’étaient pas étayées par la loi, basées sur des affirmations de fait fausses et trompeuses, et conçues dans le but de maintenir Trump au pouvoir”.

