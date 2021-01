Le baron de la drogue asiatique Tse Chi Lop a été arrêté aux Pays-Bas, soupçonné de trafic de drogue à grande échelle.

L’arrestation du citoyen canadien de 57 ans a eu lieu à l’aéroport Schiopol d’Amsterdam, a indiqué la police néerlandaise. L’identité du baron de la drogue a été confirmée par la police australienne qui a émis un mandat d’arrêt contre l’homme en 2019.

Il est soupçonné de diriger un syndicat du crime mondial connu sous le nom de Sam Gor ou The Company.

La police fédérale australienne a émis un mandat d’arrêt dans le cadre de « l’opération Volante, qui a démantelé un syndicat mondial du crime opérant dans cinq pays », selon un communiqué de la police.

Cette enquête de 2013 a abouti à l’arrestation de 27 personnes pour importation et trafic d’héroïne et de méthamphétamine en Australie.

« Le syndicat a ciblé l’Australie pendant un certain nombre d’années, important et distribuant de grandes quantités de stupéfiants illicites, blanchissant les profits à l’étranger et vivant de la richesse tirée du crime », indique un communiqué de la police.

La police néerlandaise avait initialement annoncé l’arrestation dans un tweet, déclarant qu’Interpol avait signalé le baron de la drogue, parfois surnommé « El Chapo » d’Asie, en 2019.

Reuters a publié une enquête sur le baron de la drogue asiatique peu connu en 2019, dont l’organisation fait passer des milliards de dollars de méthamphétamine comme activité principale.

Il est actuellement en prison et les autorités australiennes travaillent avec le procureur général pour préparer une demande d’extradition officielle.