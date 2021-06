Le baron Davis dirige maintenant. S’il y a un « Space Jam 3 », il veut y participer.

Davis a formé sa première société de production en 2005, alors qu’il entrait dans la fleur de l’âge. Une décision comme celle-ci ne surprend plus personne maintenant : plusieurs grandes stars, comme LeBron James et Kevin Durant, ont commencé à construire des empires du divertissement. Mais à l’époque de Davis, c’était rare. Depuis, il a accumulé des dizaines de crédits, depuis la production du documentaire de 2008 « Crips et Bloods : Fabriqué en Amérique ” pour exprimer une partie dans “ Le livre de la jungle 2. «

Il est donc logique que Davis soit depuis longtemps présent dans le cinéma et la télévision. Son intérêt pour le cinéma remonte à son passage à l’école privée de Californie du Sud Crossroads, qu’il a fréquentée grâce à une bourse et qui est connue pour éduquer de nombreux enfants de l’élite hollywoodienne. Là, Davis s’est lié d’amitié avec de futures stars comme Kate Hudson et s’est intéressé à la scène.

Maintenant, Davis fait son saut le plus audacieux à ce jour, faisant ses débuts de réalisateur avec un film qu’il a également co-écrit, « Domino: Battle of the Bones », mettant en vedette Snoop Dogg, David Arquette et un caméo du cinéaste.

Le film, qui sort vendredi, retrace la relation d’un joueur de dominos compétitif noir avec son beau-petit-fils blanc. C’est dans votre visage et ne se prend pas au sérieux. En d’autres termes, c’est un film de Baron Davis. Il a déclaré que le film avait été inspiré par son amour pour Christopher Guest, connu pour ses faux documentaires comme « Best in Show ». Bien que « Domino » ne soit pas un faux documentaire, c’est une satire.

Donnez-moi un exemple de quelque chose que vous avez fait de créatif quand vous étiez jeune et qui n’avait rien à voir avec le sport.

J’ai dit à tout le monde que j’avais un enfant quand j’avais 13 ans.

Pourquoi fais-tu ça?

Parce que j’étais doué pour inventer des histoires. Je m’ennuyais et la seule personne qui m’a appelé était Kate Hudson. Quelqu’un me dérangeait et je me disais : « Mec, je n’ai pas le temps, mec. J’ai un enfant, je dois travailler sur mon enfant. Et il m’a dit : « Tu as un enfant ? » Alors je suis entré dans toute cette histoire d’avoir un enfant quand j’avais 13 ans. Et puis, j’ai eu une histoire selon laquelle j’avais un frère jumeau qui s’était fait renverser par un camion de crème glacée, et Kate m’a appelé pour ça. Elle était la personne qui disait toujours aux gens : « Ouais, il ment. Il est juste en train d’inventer ces histoires.

Racontez-moi comment ce film est né.

Je suis un grand fan de Christopher Guest et, évidemment, un fan du « vendredi », et j’adore les dominos. Et je me suis dit : » Yo, ce serait trop cool de faire une version Black, ma voix avec ce style Christopher Guest « , et c’est comme ça que ça s’est passé avec » Domino « . Je me souviens plus tôt de l’avoir présenté à F. Gary Gray et au Dr Dre. Les gens ne le savent pas, mais le Dr Dre a joué un rôle déterminant en m’aidant à développer cela.