Le Baron Corbin brise le silence sur la sortie de la WWE : « Ressentez la même chose »

Qu’est-ce que le baron Corbin a à dire sur sa récente sortie malheureuse de la WWE ?

Quelques heures seulement avant l’épisode de SmackDown du 1er novembre, un rapport de Sélection combative et PWInsider a informé les fans des départs malheureux de stars populaires, Baron Corbin, Tegan Nox et Indi Hartwell. Alors que Nox et Hartwell ont été libérés de leurs contrats, la promotion a décidé de ne pas renouveler le mandat de Corbin.

Alors que Corbin a partagé un tweet énigmatique juste avant que les rapports ne soient rendus publics, il a finalement rompu son silence sur la question. Sur son dernier Publication Instagramun fan a commenté :

La WWE a fouillé le sac en vous laissant partir.

En réponse au commentaire, Corbin a partagé ses réflexions à ce sujet. The Lone Wolf a apprécié la déclaration du fan et était d’accord avec son point de vue :

J’apprécie cela et je ressens la même chose.

L’ancien roi du ring ne s’est pas encore exprimé publiquement sur l’incident et n’a exprimé ses sentiments que dans la section commentaires.

Le baron Corbin espère faire partie de cet événement

Avant sa sortie à la WWE, le baron Corbin est apparu dans une interview avec Combattant et s’est ouvert sur son désir d’apparaître dans Bloodsport de Josh Barnett. Récemment, plusieurs noms de la WWE sont apparus lors de l’événement et Corbin souhaite désormais être ajouté à cette liste.

Absolument. Ce serait génial. Ce serait très amusant. Je le regarde. Shayna a l’air de passer un sacré moment. Les Creed Brothers sont allés détruire certaines personnes. Ce serait incroyable. J’en fais beaucoup. Je m’entraîne au jiu-jitsu trois jours par semaine. Je vais essayer de combattre à l’IBJF en novembre à Tampa. Je veux étouffer quelques imbéciles et décrocher une autre médaille d’or. Et puis, vous savez, peut-être participer aux Mondiaux ou aux Pans. Amener cela dans ce monde va être génial. Faire Bloodsport serait un endroit amusant pour démontrer mes compétences.

