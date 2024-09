Le baromètre des personnalités politiques : Legault et ses ministres dégringolent; PSPP, le nouveau chouchou

Longtemps au sommet, François Legault dégringole au classement des politiciens chouchous des Québécois. Suscitant de plus en plus d’opinions défavorables, le premier ministre s’est même frayé une place dans le palmarès des mal-aimés. Presque tous les ministres de la CAQ voient leur étoile pâlir, après une année difficile marquée par les controverses et les décisions impopulaires. Ce sont les dirigeants des partis d’opposition, passablement éclipsés durant la pandémie, qui occupent désormais la meilleure place dans le cœur des Québécois. Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, trône ainsi en tête du baromètre des personnalités politiques pour la première fois, suivi de près par les solidaires, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé.

OPINION DE PERSONNALITÉ Bonne opinion 38% Mauvaise opinion 56% Je ne connais pas 6% -18 Note d’appréciation % bonne opinion — % mauvaise opinion -17 Variation Bonne opinion Variation du % de bonne opinion depuis juin SOURCE : Sondage léger, décembre 2023

Legault n’est plus le favori

L’usure du pouvoir est palpable après cinq ans de gouvernement caquiste. François Legault n’est plus le préféré de la population, révèle un sondage Léger-Le Journal.

Il glisse en 8et position avec 38% d’opinions favorables. Une chute vertigineuse depuis 2020, alors que sa popularité atteignait 81%.

Baromètre des personnalités politiques Avez-vous plutôt une bonne, plutôt une mauvaise opinion ou vous ne connaissez pas les personnalités suivantes ? Sondage Léger, décembre 2023 * Score d’appréciation = % Bonne opinion – % Mauvaise opinion

** Variation du % de bonne opinion depuis la dernière mesure en juin 2023

Il entraîne dans son sillage plusieurs des membres de son gouvernement. Cloué au pilori pour la subvention controversée aux Kings de Los Angeles, le ministre des Nordiques, Eric Girard, en paye le prix, tout comme la pilote des négociations avec le secteur public, Sonia LeBel.

La grogne à l’égard des dirigeants se fait aussi sentir sur la scène fédérale et municipale.

OPINION DE PERSONNALITÉ Bonne opinion 36% Mauvaise opinion 58% Je ne connais pas 5% -22 Note d’appréciation % bonne opinion — % mauvaise opinion -5 Variation Bonne opinion Variation du % de bonne opinion depuis juin SOURCE : Sondage léger, décembre 2023

Justin Trudeau voit sa côte d’amour s’étioler, alors que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, subit toute une dégringolade. «C’est d’abord le désaveu des gouvernements. La colère citoyenne, c’est la même chose pour François Legault, Doug Ford, Justin Trudeau, Joe Biden ou Emmanuel Macron», analyse le président de la firme, Jean-Marc Léger.

Prendre un verre avec PSPP

Pendant ce temps, le leader souverainiste, Paul St-Pierre Plamondon, a conquis le cœur des Québécois.

OPINION DE PERSONNALITÉ Bonne opinion 51% Mauvaise opinion 19% Je ne connais pas 31% 32 Note d’appréciation % bonne opinion — % mauvaise opinion Variation Bonne opinion Variation du % de bonne opinion depuis juin SOURCE : Sondage léger, décembre 2023

Il est aimé même des électeurs caquistes, solidaires et conservateurs. À la manière de feu Jack Layton, le chef péquiste a réussi à connecter avec les gens en faisant de « la politique positive dans un environnement négatif et souvent toxique », souligne le sondeur. C’est certain que [les citoyens] aurait le goût de prendre un verre avec lui, et de moins en moins avec François Legault».

Les partis d’opposition prennent le haut du pavé, après quelques années dans l’ombre du gouvernement. Les solidaires Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé complètent le trio de tête.

OPINION DE PERSONNALITÉ Bonne opinion 47% Mauvaise opinion 33% Je ne connais pas 20% 14 Note d’appréciation % bonne opinion — % mauvaise opinion -4 Variation Bonne opinion Variation du % de bonne opinion depuis juin SOURCE : Sondage léger, décembre 2023

Le Parti libéral est le grand absent du top 10. La députée Marwah Rizqy est la libérale la plus populaire avec 20% d’opinions favorables.

Malgré sa forte présence médiatique, l’élue de Saint-Laurent est encore méconnue. «C’est une bonne parlementaire, mais pour le monde, il n’y a pas de traction, de dossier auquel l’associer», comme c’était le cas, par exemple, de l’ancienne députée péquiste Véronique Hivon, intimement lié à l’aide médicale à mourir, analyse Jean-Marc Léger.

Top 10 des plus appréciés.es Personnalités politiques qui obtiennent le meilleur score d’appréciation (% Bonne opinion – % Mauvaise opinion) Sondage Léger, décembre 2023

Top 10 des plus détestés Personnalités politiques qui ont obtenu le pire score d’appréciation (% Bonne opinion – % Mauvaise opinion) Sondage Léger, décembre 2023

Duhaime et Caire, les mal-aimés

Si certains politiciens sont adorés, d’autres sont clivants et suscitent beaucoup plus de mauvaises que de bonnes opinions.

Le chef conservateur, Éric Duhaime, est le grand le champion de cette catégorie. Si 21% des gens l’apprécient, pas moins de 58% ont le sentiment contraire.

Pointé du doigt pour le virage numérique raté à la SAAQ, le ministre caquiste Éric Caire arrive au deuxième rang des personnalités politiques chéries des Québécois.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, suivent de près. Le super ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ne donne pas sa place non plus. C’est sa «personnalité abrasive» qui éveille autant de sentiments mitigés chez les électeurs, souligne Jean-Marc Léger.

François Legault apparaît désormais au classement des mal-aimés, avec un score d’appréciation (différentiel entre les pourcentages de bonnes opinions et de mauvaises opinions) identique à celui de son ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. «Les transfuges ne sont jamais appréciés», signale le sondeur. Après une année difficile à défendre son bilan en pleine crise du logement, la ministre France-Hélène Duranceau fait aussi son entrée dans le top 10 de ce palmarès.

Guilbault en bonne position pour succéder à Legault

François Legault répète qu’il veut être sur les rangs en 2026, après deux mandats de premier ministre derrière la cravate. Mais pour le moment, cinq successeurs potentiels se démarquent chez les électeurs caquistes.

Personnalités préférées des CAQuistes Appréciation des CAQuistes comparée au reste des répondants Sondage Léger, décembre 2023

Même s’il y a peu de chances qu’il soit intéressé par la direction de la CAQ, le ministre de la Santé, Christian Dubé, apparaît comme le plus populaire, après son chef.

OPINION DE PERSONNALITÉ Bonne opinion 47% Mauvaise opinion 29% Je ne connais pas 24% 18 Note d’appréciation % bonne opinion — % mauvaise opinion -6 Variation Bonne opinion Variation du % de bonne opinion depuis juin SOURCE : Sondage léger, décembre 2023

Il est suivi par la vice-première ministre, Geneviève Guilbault. Près de trois quarts des sympathisants caquistes ont une bonne opinion d’elle, ce qui en fait une possible aspirante-cheffe «bien positionnée», affirme le président de la firme Léger.

S’il suscite plus d’opinions négatives dans la population générale, Bernard Drainville est très apprécié de sa base.

Pilote des négociations entre le gouvernement et les employés du secteur public, Sonia LeBel occupe également une place de choix dans le cœur des électeurs de la CAQ.

Responsable des dossiers de la laïcité et de la langue française durant le premier mandat du gouvernement Legault, Simon Jolin-Barrette est plus discret et moins à l’avant-scène depuis les dernières élections. Le ministre de la Justice a tout de même la faveur de 59% des caquistes.

Méthodologie

Le sondage Web a été réalisé auprès de 1040 Québécois âgés de 18 ou plus et ayant le droit de vote au Canada du 1euh au 4 décembre 2023. Il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1040 répondants est de ± 3,04 %, et ce 19 fois sur 20.