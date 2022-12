Le Baromètre Blue Technology 2022/23

À propos de

Méthodologie : Baromètre Blue Technology 2022/23

Maintenant dans sa deuxième année, le Baromètre des technologies bleues évalue et classe la manière dont chacune des plus grandes économies maritimes du monde promeut et développe des technologies bleues (centrées sur la mer) qui aident à inverser l’impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques, et comment elles tirent parti des technologies océaniques ressources pour réduire les gaz à effet de serre et les autres effets du changement climatique.

Pour construire l’indice, MIT Technology Review Insights a compilé 20 indicateurs de données quantitatifs et qualitatifs pour 66 pays et territoires dotés de côtes et d’économies maritimes. Cela comprenait l’analyse de certains ensembles de données et des entretiens de recherche primaires avec des innovateurs mondiaux de la technologie bleue, des décideurs et des organisations internationales de durabilité des océans. Grâce à l’analyse des tendances, à la recherche et à un processus consultatif d’examen par les pairs avec plusieurs experts en la matière, des hypothèses de pondération ont été attribuées pour déterminer l’importance relative de l’influence de chaque indicateur sur le leadership de la technologie bleue d’un pays.

Ces indicateurs mesurent l’impact des industries économiques et maritimes de chaque pays ou territoire sur son environnement marin et la rapidité avec laquelle ils ont développé et déployé des technologies qui contribuent à améliorer la santé des océans. Les facteurs d’adhésion aux politiques et à la réglementation ont été pris en compte, en particulier le respect des traités internationaux sur la pêche et les lois sur la protection marine.

Les indicateurs sont organisés en quatre piliers, qui évaluent les mesures autour d’un thème de durabilité. Chaque indicateur est noté de 1 à 10 (10 étant la meilleure performance) et est pondéré en fonction de sa contribution à son pilier respectif. Chaque pilier est pondéré pour déterminer son importance dans le score global. Comme ces efforts de recherche se concentrent sur les pays développant une technologie bleue pour promouvoir la santé des océans, le pilier technologique est classé en tête, à 50 % du score global.

Les quatre piliers du Baromètre Blue Technology sont :

Les émissions de carbone résultant des activités maritimes et leur croissance relative. Les mesures de ce pilier évaluent également les efforts de chaque pays pour atténuer la pollution des océans et améliorer la santé des écosystèmes océaniques.

Efforts pour promouvoir des activités de pêche durables et augmenter et maintenir les aires marines protégées.

Progrès dans la promotion du développement de technologies océaniques durables dans plusieurs domaines pertinents : Scores d’innovation propre du Green Future Index 2022 du MIT Technology Review Insights.

Un décompte des brevets maritimes et des startups technologiques.

Une évaluation de l’utilisation par chaque économie des technologies et des processus technologiques qui facilitent la durabilité des océans.

Engagement à signer et à appliquer des traités internationaux pour promouvoir la durabilité des océans et faire respecter la pêche durable.

À propos de nous

MIT Technology Review a été fondée au Massachusetts Institute of Technology en 1899. MIT Technology Review Insights est la division de publication personnalisée de MIT Technology Review. Nous menons des recherches et des analyses qualitatives et quantitatives dans le monde entier et publions une grande variété de contenus, notamment des articles, des rapports, des infographies, des vidéos et des podcasts.

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter.