Le barman a accidentellement trouvé un problème de guichet automatique et a obtenu 1 MILLION de livres sterling avant de faire exploser LE LOT dans une frénésie de dépenses de cinq mois

UN BARMAN a passé l’une des meilleures nuits de sa vie lorsque, par pur hasard, il a accidentellement reçu 1 million de livres sterling à un distributeur automatique de billets.

Ce fut le début d’un voyage incroyable qui l’a vu tout exploser en cinq mois dans une folie dépensière et se retrouver derrière les barreaux.

Dan Saunders a eu la cintreuse de sa vie après être tombé accidentellement sur un problème de guichet automatique Crédit : AFFAIRE COURANTE

Il a vécu dans la voie rapide avec de l’alcool, des jets et des filles Crédit : AFFAIRE COURANTE

Mais pour Dan Saunders, il ne regrette rien et a même payé les frais de scolarité d’un de ses copains.

Le barman était en train de boire un verre dans sa ville natale de Wangaratta, en Australie, lorsqu’il a eu de la chance au guichet automatique.

Il s’était dirigé vers le distributeur automatique de billets – et est tombé accidentellement sur un problème qui a changé sa vie.

Dan – légèrement éméché à ce stade – s’est rendu compte pour une raison quelconque qu’il était en mesure de transférer des fonds illimités entre ses comptes d’épargne et de crédit.

Il a d’abord essayé de déplacer 200 $ AUD – mais le guichet automatique a lancé un message d’erreur disant “transaction annulée”.

Mais il a quand même essayé de retirer l’argent et a obtenu l’argent.

Au départ, il n’y pensait pas beaucoup, mais plus tard dans la nuit, il rentrait chez lui devant le même guichet automatique.

Il a essayé encore et encore et encore et encore – et s’est retrouvé avec 1 300 $ en espèces.

Tout le temps, le guichet automatique disait “transaction annulée” – mais l’argent sortait de toute façon sans prendre d’argent de son compte bancaire et lui donner l’argent.

Le lendemain matin, il a téléphoné à sa banque et il semblait n’y avoir rien de fâcheux avec son compte.

Il a ajouté qu’entre 1h et 3h du matin, ce guichet automatique spécifique s’était déconnecté du réseau de la banque.

Et cela lui a essentiellement permis de créer de “l’argent infini” en transférant de l’argent entre ses deux comptes.

La transaction ne serait enregistrée auprès de la banque que le lendemain et l’endetterait – mais il pourrait toujours retirer plus après minuit.

Mais vous pouvez toujours garder une longueur d’avance en restant un jour devant avec ses transferts sournois.

J’ai ouvert le livre sur n’importe quoi – les gens m’ont juste donné leurs rêves et je les ai réalisés. Dan Saunders

Et donc ce qui a suivi a été un tourbillon alors que Dan a décidé qu’il allait exploiter ce problème, le décrivant comme « addictif ».

« Je me sentais comme un homme des cavernes découvrant le feu », a-t-il déclaré à VICE.

Dan a commencé à tirer des centaines de livres par nuit, les éclaboussant sur les boissons pour tout le monde dans son pub local.

Il a commencé à manger dans les meilleurs restaurants de sa ville et à organiser des fêtes sauvages tous les week-ends.

Et même si son “vrai” solde bancaire allait de plus en plus dans le rouge, il continuait simplement à imprimer l’argent disponible.

Il a dépensé au total environ 1,6 million de dollars australiens (1 million de livres sterling) en utilisant son système – y compris la cartographie d’un jet privé de 20 places pour son compagnon à hauteur de 50 000 £.

Dan Saunders a dépensé tout son argent en cinq mois Crédit : AFFAIRE COURANTE

Il a vécu sa grande vie avec son plan de gain de trésorerie Crédit : AFFAIRE COURANTE

Il aimait les vacances chics et les fêtes somptueuses Crédit : AFFAIRE COURANTE

“Nous étions dans les airs pendant environ trois heures et avions rempli l’avion de monde”, a déclaré Saunders au Sun Online en 2018.

“C’était un mélange de vieux amis et de nouveaux visages. Nous avons loué tout le complexe, les villas sur pilotis et y avons mangé et bu.

“J’ai ouvert le livre sur n’importe quoi – les gens m’ont juste donné leurs rêves et je les ai réalisés.”

Dan défilait avec des escortes coûteuses à son bras pendant qu’il faisait la fête – profitant de costumes coûteux, de caviar et de champagne.

Une fois, il a loué un minibus, s’arrêtant dans toutes les auberges de jeunesse de Melbourne pour prendre des gens.

Le barman les a ensuite conduits dans un grand domaine qu’il a loué dans la magnifique vallée de Yarra, où il a organisé des fêtes au bord de la piscine.

Et il a également payé une partie des frais de scolarité universitaires de ses amis et envoyé un compagnon étudier en France.

Mais la culpabilité de ce qu’il faisait a fini par le rattraper – être ravagé par l’anxiété à propos de ce qu’il avait fait.

Il s’est confié à son thérapeute qui lui a dit de se rendre.

“Je pense qu’il y avait une petite partie de moi qui voulait que ça se termine mais j’avais dépassé le point de non-retour, ma vie avait radicalement changé”, dit-il.

Il rêvait souvent d’être attrapé.

“Une nuit, j’ai fait un cauchemar où l’équipe SWAT était devant la chambre d’hôtel dans laquelle j’étais”, a-t-il déclaré.

Deux ans ont passé et Saunders avait du mal à accepter sa richesse du jour au lendemain, alors il a commencé à consulter des psychologues.

Saunders n’avait jamais contacté la police, mais il a cessé de travailler sur le problème et une fois qu’il a dépensé tout l’argent, il a contacté la banque en juin 2011.

Ils ont dit que la police le contacterait à ce sujet – mais ils ne l’ont jamais fait. Dan est même apparu dans un programme d’information national détaillant son style de vie.

Il est allé à plusieurs petits journaux locaux avec son histoire et a donné une interview vidéo sur le programme d’information australien, The Current Affair.

Pourtant, il a fallu trois ans avant que Saunders ne soit arrêté pour 111 chefs d’accusation liés à la fraude et au vol.

“Je me suis juste assis et j’ai plaidé coupable et j’ai en quelque sorte laissé tout se dérouler devant moi”, a déclaré Dan.

En mai 2016, Saunders a quitté la prison après avoir passé un an en prison – et est retourné travailler dans un bar à 12,50 £ de l’heure.

L’incroyable histoire de Dan a été décrite dans de nombreux articles de presse et il est même question d’en faire un film.

Et il raconte également son histoire dans un nouveau podcast intitulé The Glitch produit par Podshape qui est disponible sur Spotify.