Le Barca vise à creuser la décision de Messi de rejoindre l’Inter Miami

Barcelone a déclaré que Lionel Messi avait refusé leur proposition parce qu’il voulait « concourir dans une ligue avec moins d’exigences » après que l’attaquant ait confirmé qu’il rejoindrait l’équipe MLS de l’Inter Miami.

Messi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire le 30 juin, a révélé mercredi qu’il ne reviendrait pas au Barça car il ne pouvait plus attendre pour voir s’il serait en mesure d’enregistrer son contrat avec LaLiga.

Dans un rapport qui a suscité des critiques sur les réseaux sociaux, le Barça a répondu en disant qu’il « comprenait » la décision de Messi de se retirer des projecteurs.

« Lundi, Jorge Messi, le père et représentant du joueur, a informé le président du club Joan Laporta de la décision du joueur de rejoindre l’Inter Miami », a déclaré le Barça.

« Ceci bien qu’il ait reçu une proposition du Barça, compte tenu du désir de Barcelone et de Messi qu’il porte à nouveau les couleurs du club.

« Le président Laporta a compris et respecté la décision de Messi de vouloir concourir dans une ligue avec moins d’exigences, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années. »

Lionel Messi rejoindra l’Inter Miami une fois son contrat avec le Paris Saint-Germain expiré le 30 juin. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Le Barça dépasse sa limite de dépenses imposée par la Liga et ne peut investir que 40% de l’argent qu’il économise ou génère.

Même si Messi était prêt à jouer gratuitement, des sources de la ligue ont déclaré qu’il aurait représenté 25 millions d’euros dans le plafond du Barça, sur la base des revenus précédents. Il est donc impossible de l’enregistrer. Le scénario est remarquablement similaire au moment où Messi a quitté le club en août 2021.

Après avoir révélé son intention de signer pour Miami, Messi a déclaré qu’il ne voulait pas se remettre dans cette situation et qu’il voulait garder son avenir « entre mes mains ».

L’entraîneur du Barca Xavi Hernandez, qui a mené l’offensive de charme pour convaincre Messi de revenir dans le club où il a passé 20 ans auparavant, a déclaré qu’il respectait la décision de l’attaquant argentin.

« On parle beaucoup et j’ai remarqué un changement ces derniers jours », Xavi a déclaré à Jijantes jeudi. « [I felt] qu’il n’a peut-être pas vu [coming back] si clairement. Nous devons respecter sa décision.

« Souvent, nous ne nous mettons pas à la place des autres et nous manquons d’empathie. Être Leo, être Messi ne peut pas être facile. Vous parlez des projecteurs, imaginez ce que c’était pour lui. Il n’a jamais eu tout calme.

« Quand il joue, il doit être le meilleur, 10 sur 10 dans tout, attaquer, défendre, il ne peut pas rater un penalty. Il n’a pas eu deux bonnes années [in Paris]il l’a expliqué.

« L’espoir [he would come back] a été généré parce que nous parlons beaucoup. On était tous excités : lui, moi, le club… mais les circonstances ne se sont pas mises en place. »

Messi, qui aura 36 ans plus tard ce mois-ci, a déclaré que les « derniers détails » doivent encore être triés avant que son déménagement à Miami ne soit officiellement terminé, ses débuts devant avoir lieu en juillet une fois son contrat avec le PSG terminé.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or pourrait être rejoint dans son nouveau club par le milieu de terrain du Barca Sergio Busquets, des sources confirmant à ESPN que l’ancien milieu de terrain espagnol est en pourparlers avec l’Inter Miami, ainsi qu’avec deux clubs en Arabie saoudite.

Xavi, quant à lui, a déclaré que la priorité du Barça après avoir raté Messi est de signer un milieu de terrain créatif et un remplaçant pour Busquets, qui est également en fin de contrat le 30 juin.

Cependant, il a exclu une décision de l’attaquant du PSG Neymar à la suite de rumeurs selon lesquelles l’attaquant brésilien s’est offert au club catalan.

« C’est une surprise », a déclaré Xavi lorsqu’on lui a posé des questions sur Neymar. « En théorie, il ne fait pas partie de notre planification pour l’été. J’ai beaucoup de temps pour lui en tant qu’ami, mais nous avons d’autres priorités sur le marché des transferts.

« Le club connaît les joueurs que je veux. Je n’entrerai pas dans les noms, mais nous avons besoin d’un remplaçant de Busquets et nous manquons également d’un autre milieu de terrain pour jouer plus en avant. »