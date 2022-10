Le Barça veut Ruben Neves dans un accord d’échange, mais les Wolves demandent 50 millions de frais

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Barça veut que Neves conclue un accord d’échange avec les Wolves

Barcelone a nommé le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Ruben Neves leur premier objectif pour l’été prochain, selon le miroiret ils sont prêts à proposer un ou deux de leurs jeunes joueurs afin d’assurer le transfert de l’international portugais de 25 ans.

Le Barça est à la recherche d’un héritier de Sergio Busquets au milieu de terrain, le joueur de 34 ans étant en rupture de contrat en juin. Neves n’est pas disposé à s’engager envers les Wolves au-delà de l’expiration en 2024 de son contrat actuel et a précédemment déclaré que le Barça était son mouvement de rêve.

Les loups, actuellement en difficulté dans les places de relégation de la Premier League après une défaite 2-0 contre West Ham United, doivent décider s’ils autorisent l’ancien joueur du FC Porto à résilier son contrat et risquent de le perdre sur un transfert gratuit dans 18 mois. S’ils doivent négocier son départ, cependant, ils demanderont des honoraires d’environ 50 millions de livres sterling.

Ce sera probablement difficile pour le club catalan compte tenu de sa situation financière précaire, mais le Barça pense qu’il peut négocier ce prix à la baisse en incluant un ou deux de ses jeunes joueurs évoluant dans la direction opposée, soit en prêt, soit de façon permanente. Ils pensent également que d’autres clubs, dont Arsenal, sont intéressés, mais que Neves serait plus intéressé par un transfert en Liga après cinq ans en Angleterre.

Avec les Wolves dans la zone de relégation, Ruben Neves pourrait-il bientôt être en route pour Barcelone ou ailleurs ? James Williamson – AMA/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Liverpool et Chelsea sont prêts à s’affronter pour la Colombie prodige Jhon Duran18 ans, du côté MLS du Chicago Fire FC, selon le soleil. L’attaquant rapide a impressionné lors de sa première saison à Chicago et devrait être disponible moyennant des frais de transfert d’environ 10 millions de livres sterling.

– Ailier ukrainien Mykhaylo Mudryk devait déménager en Angleterre l’été dernier depuis le Shakhtar Donetsk, mais le soleil rapporte que Nice mène désormais la course à sa signature devant Brentford et Arsenal. Le club de la Côte d’Azur est prêt à offrir des frais de transfert de 25 millions de livres sterling plus des extras pour amener le joueur de 21 ans en Ligue 1, bien que le Shakhtar souhaite des frais de près du double de ce chiffre. Tout dépend de la façon dont le club ukrainien s’en sort en Ligue des champions, l’échec à sortir de son groupe susceptible de réduire le chiffre – et la propension de Mudryk à rester.

– Manchester United envisage un déménagement en janvier pour l’attaquant de Benfica Gonçalo Ramosselon le point de vente portugais Jornal de Noticias. Ramos a marqué huit buts et ajouté six passes décisives en 12 matches jusqu’à présent cette saison, et est sous contrat avec les géants portugais jusqu’en 2025. United pense pouvoir tenter le joueur de 21 ans à Old Trafford en janvier, mais devra repousser concurrence du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de Newcastle United.

– L’AC Milan, West Ham United et l’Atletico Madrid sont tous intéressés par l’ailier de 23 ans Noa Langselon Calciomercato. Le Club de Bruges lui avait déjà donné le feu vert pour quitter le club cet été, et à ce titre, ils ont reçu une offre de 18 millions de livres sterling de Lille, mais l’international néerlandais a choisi de rester dans l’espoir d’attirer l’attention de l’un des plus grands clubs européens.

– Arsenal a exprimé son intérêt pour la signature du défenseur central du Bayer Leverkusen Piero Hincapieselon Calciomercato. L’international équatorien de 20 ans a rejoint l’équipe de Bundesliga la saison dernière, faisant 27 apparitions lors de sa première campagne, et Die Werkself serait prêt à sanctionner son départ moyennant des frais de transfert de 25 millions d’euros. Arsenal mène la chasse à la signature de Hincapie, mais ils font face à la concurrence de l’AC Milan, de Naples et de l’AS Roma.