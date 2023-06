Le Barça suit Baena alors que l’attente de Gundogan continue – sources

Alex Baena a fait 35 apparitions pour Villareal la saison dernière, marquant six buts. Aitor Alcade Colomer/Getty Images

Barcelone suit le milieu de terrain de Villarreal Alex Baena en attendant de connaître la décision de Manchester City Ilkay Gündogan fera sur son avenir, ont déclaré des sources à ESPN.

Gundogan, 32 ans, est en fin de contrat fin juin et a une offre de City pour prolonger son séjour de sept ans, tandis que le Barça lui a également proposé un accord pour les rejoindre en tant qu’agent libre.

Le Barça tient également à Baena et des sources affirment que le club catalan serait prêt à faire venir les deux joueurs si leur situation financière le permet après que Xavi Hernandez ait fait de la signature de milieux de terrain créatifs une priorité cet été.

Après avoir raté Lionel Messi, qui a annoncé un transfert à l’Inter Miami la semaine dernière, l’entraîneur du Barca Xavi a déclaré que son équipe manquait d’un « joueur de type Santi Cazorla dans le dernier tiers » pour les aider à débloquer les défenses.

Xavi estime que l’équipe a eu du mal dans ce domaine lorsque Pedri a été blessé cette saison et souhaite ajouter plus de soutien au jeune milieu de terrain espagnol.

Il reconnaît que l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Cazorla, qui joue toujours au Qatar avec Al Sadd, possède un ensemble de compétences unique, donc le Barça cible des joueurs qui peuvent aider à fournir des buts et des passes décisives.

Gundogan a marqué 11 buts et en a marqué sept autres alors que City a décroché le triplé cette saison, couronné du trophée de la Ligue des champions le week-end dernier, tandis que Baena, qui peut également jouer large, a marqué 12 fois et a aidé six buts pour Villarreal.

Baena, 21 ans, a été suivi de près par les dépisteurs du Barca tout au long de la campagne et ils pensent qu’il correspond au profil de joueur recherché par Xavi.

Cependant, le club ne pouvant dépenser que 40% de tout ce qu’il économise ou génère en raison des restrictions financières imposées par la Liga, signer l’international espagnol U21 ne sera pas facile.

Il a signé un nouvel accord avec Villarreal en janvier jusqu’en 2028, qui a également vu sa précédente clause de libération de 35 millions d’euros (37,7 millions de dollars) levée, bien que le club de LaLiga n’ait pas confirmé le chiffre exact.

Xavi veut également signer un milieu de terrain plus profond pour remplacer Sergio Busquets, qui ne renouvellera pas son contrat à son expiration ce mois-ci. Ce sont les deux domaines prioritaires pour l’entraîneur du Barca, avec le défenseur de l’Athletic Bilbao Inigo Martinez devrait également arriver en tant qu’agent libre.

Afin d’ajouter de nouveaux visages à l’équipe, le Barça devra d’abord passer à d’autres joueurs. Ceux qui reviennent de prêts — Clément LengletSamuel Umtiti, Alex Collado, Sergino Dest, Nicolas Gonzalez et Abde Ezzalzouli — risquent tous de repartir.

Abde est le joueur qui suscite le plus d’intérêt en ce moment après son impressionnant prêt avec Osasuna, tandis que des sources affirment que des clubs anglais et italiens ont posé des questions sur le milieu de terrain. Franck Kessiela disponibilité.

En fonction des sorties, des sources affirment que le Barça se tournerait alors vers la signature d’un attaquant remplaçant pour Robert Lewandowski et d’un arrière droit.

Ils se sont renseignés sur le Real Valladolid Ivan Fresnedaqui suscite également l’intérêt du Borussia Dortmund, mais toute décision peut dépendre de la recherche préalable d’un prétendant à l’international américain Dest.