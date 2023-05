Le Barça regarde Neves des Wolves malgré les objections de Xavi – sources

Le président de Barcelone, Joan Laporta, progresse sur un accord à signer Ruben Neves même si l’entraîneur Xavi Hernandez préfère d’autres cibles au milieu de terrain des Wolves, des sources ont déclaré à ESPN.

Neves, 26 ans, intéressait le Barça l’été dernier et est redevenu une option après l’annonce de Sergio Busquets qu’il quittera le club catalan à l’expiration de son contrat cet été.

Cependant, cette décision fait l’objet d’un débat interne au Camp Nou. Laporta, qui entretient des relations étroites avec l’agent de Neves, Jorge Mendes, tient à faire venir l’international portugais, mais Xavi n’est pas convaincu qu’il convienne à son style de jeu.

Martin Zubimendi de la Real Sociedad est l’option de premier choix de Xavi, mais un accord a été effectivement exclu, le club souhaitant une offre de 70 millions d’euros. Zubimendi était également aligné l’été dernier au cas où Frenkie de Jong rejoindrait Manchester United.

de la Fiorentina Sofiane Amrabatquant à lui, qui a joué à la Coupe du monde avec le Maroc, était sur le point de rejoindre le Barca en janvier et des sources ont déclaré à ESPN que le club catalan pourrait à nouveau bouger pour lui cet été.

Amrabat, 26 ans, est en rupture de contrat avec la Fiorentina en 2024, mais des sources ESPN ont déclaré que si le joueur aimerait rejoindre le Barça, l’intérêt des dirigeants de la Liga a diminué ces dernières semaines. Laporta continuera donc à travailler sur un accord pour Neves, qui entre également dans les 12 derniers mois de ce contrat.

Mendes, qui représente une poignée de joueurs du Barca et les a aidés à prendre Adama Traoré prêté par les Wolves en janvier dernier, pourrait jouer un rôle clé dans la réduction du coût de tout transfert alors que le Barça est aux prises avec les règles du fair-play financier de la ligue espagnole.

Ils ne sont pas en mesure d’enregistrer les nouveaux contrats accordés aux Gavi et Ronald Araujo, entre autres, en raison d’un dépassement de leur plafond de dépenses. Le vice-président Eduard Romeu a déclaré que le club était convaincu de surmonter ces obstacles, après avoir soumis un plan de viabilité pour les deux prochaines années à LaLiga détaillant les réductions et les augmentations de revenus.

« C’est un plan sur deux ans et il est très conservateur », Romeu a déclaré à Diario Sport vendredi. « Je suis sûr qu’il sera approuvé. Le 19 mai, le comité financier de LaLiga se réunira et je suis certain que nous aurons une réponse positive.

« La première chose sera alors d’enregistrer le [new contracts] et puis ce sera comme le métro. Pour que les joueurs entrent, d’autres devront partir, tout en travaillant avec les besoins du personnel d’entraîneurs. »