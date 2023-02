Le Barça et le Real planifient le Clásico de pré-saison 2023 aux États-Unis

Les rivaux espagnols de Barcelone et du Real Madrid tenteraient d’organiser une version amicale d’El Clásico aux États-Unis à l’été 2023. Des sources racontent ESPN que les deux clubs veulent s’appuyer sur le succès des précédents affrontements du Clásico aux États-Unis.

Les deux meilleures équipes actuellement dans le tableau de LaLiga ont joué devant près de 62 000 fans à l’extérieur de Las Vegas l’été dernier. Le stade Allegiant ultramoderne a accueilli le match qui a vu Raphinha marquer le seul but du Barca.

Les Américains ont aperçu El Clásico pour la première fois en 2017 lorsque le Barça et le Real Madrid ont joué à Miami. Egalement remporté par le Barça, le match palpitant s’est terminé 3-2 devant 66 000 personnes. La superstar Lionel Messi a marqué dans les quatre premières minutes du match dans la nuit.

La rivalité est parmi les meilleures au monde

EL Clásico est largement considéré comme l’une des rivalités les plus importantes, sinon les plus importantes, du football de club. Les deux équipes se sont rencontrées dans diverses compétitions plus de 280 fois dans leur histoire. Le Barça détient actuellement une avance étroite dans les victoires du Clásico avec 118. Le Real Madrid a réussi à battre ses rivaux 105 fois dans l’histoire du match.

D’énormes clubs européens sont venus aux États-Unis pour jouer des matchs amicaux d’été plus souvent au cours de la dernière décennie. Le football aux États-Unis est évidemment en croissance, mais le soutien au sport est toujours à la traîne par rapport à une grande partie de l’Europe et de l’Amérique du Sud. Néanmoins, ces équipes veulent puiser dans le marché naissant pour aider à étendre leur portée au-delà de l’Europe.

Le Clásico 2023 aux États-Unis remporte beaucoup de succès cette saison

Le Barça et le Real devraient s’affronter trois fois de plus en l’espace d’environ un mois plus tard cette saison. Les deux premiers ont un match aller en demi-finale de la Copa del Rey le 2 mars. Ensuite, le Barça accueillera ses rivaux dans un match de LaLiga le 19 mars. Enfin, le match retour de la Copa del Rey aura lieu le 5 avril. Le Barça détient actuellement un avantage de huit points sur le Real au classement de la ligue espagnole.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire