Le Barça et le Real encore seuls au sommet ?

La saison 2023-24 de LaLiga démarre ce week-end et les fans ont eu un aperçu au cours de l’été. Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Séville, le Real Betis et la Real Sociedad sont venus aux États-Unis cet été. Là, chaque club a expérimenté de nouvelles recrues avant la campagne.

Le champion en titre, Barcelone, cherche à conserver son titre. Pendant ce temps, une équipe du Real Madrid réorganisée cherche à regagner la couronne espagnole. Cela s’annonce comme une autre bataille épique entre les éternels rivaux de la ligue. L’Atletico Madrid, cependant, est là pour pousser ces deux-là après avoir renforcé ses rangs. Plus bas dans le tableau, des joueurs comme la Real Sociedad et le Real Betis ont pour objectif la qualification en Ligue des champions.

Les nouveaux venus cette saison sont Grenade, Alaves et Las Palmas, qui ne sont pas exactement étrangers à l’élite. Pourtant, chacun devra travailler en amont pour éviter la relégation. Entre la lutte pour le titre et la quête pour rester debout, il y a beaucoup d’histoires à suivre.

Barcelone a la tâche difficile de défendre le titre de la Liga

Barcelone devra relever le défi unique de jouer des matchs à domicile loin du Camp Nou cette saison lors des rénovations du stade. Les Catalans ont perdu les légendes du club Sergio Busquets et Jordi Alba. Pendant tout ce temps, la sortie imminente d’Ousmane Dembele laisse un trou dans l’attaque. L’arrivée principale est Ilkay Gundogan sur un transfert gratuit de Manchester City. A 32 ans, il est un profil différent des Busquets décédés. Si Frenkie de Jong reste, il pourrait former un trio de milieu de terrain avec Gundogan et Pedri.

Cela fonctionne derrière un trio de tête composé de Raphinha, Robert Lewandowski et Ansu Fati. La profondeur reste une préoccupation, mais si les nouvelles recrues cliquent, le Barça pourrait défendre son titre sous la direction de Xavi.

Comment le Real Madrid peut remplacer Benzema en attaque

Le Real Madrid sera impatient de récupérer le titre de LaLiga après avoir terminé deuxième derrière son rival de Barcelone la saison dernière. Los Blancos ont renforcé leur équipe avec la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour 103 millions d’euros. Le milieu de terrain anglais ajoute de la qualité et de l’énergie à la salle des machines du Real aux côtés de Luka Modric, Toni Kroos et Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti a également fait venir le défenseur Fran Garcia du Rayo Vallecano et l’attaquant Joselu prêté par l’Espanyol pour apporter de la profondeur.

Cependant, le grand point d’interrogation reste de savoir comment ils remplaceront les buts et le jeu de liaison de Karim Benzema. L’attaquant français est parti en Arabie Saoudite. Vinicius Junior et Rodrygo forment une nouvelle ligne de front. De plus, il y a ce mouvement pour Kylian Mbappe toujours en préparation.

Un espoir pour l’Atlético ?

L’Atletico Madrid a terminé à un point de la dernière campagne du Real Madrid après une impressionnante course après la Coupe du monde. Antoine Griezmann était la star de l’émission. Il pourrait être à nouveau avec plusieurs départs clés comme Matheus Cunha et Renan Lodi.

Diego Simeone s’est concentré sur le renforcement de la défense en signant Caglar Soyuncu, Javi Galan et Cesar Azpilicueta. L’avenir de Joao Felix reste incertain, mais s’il reste, un duo avec Alvaro Morata est toujours puissant. Atleti n’a peut-être pas la qualité globale pour vraiment défier le titre, mais terminer dans le top trois et rapprocher les deux grands semble un objectif réaliste.

La Real Sociedad et le Real Betis sont les plus susceptibles de se battre pour la dernière place en Ligue des champions

La Real Sociedad sera impatiente de se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions après avoir terminé quatrième la saison dernière. Il a perdu le milieu de terrain vétéran David Silva à la retraite, mais la Real Sociedad a une équipe par ailleurs stable sous l’entraîneur Imanol Alguacil. Mikel Oyarzabal et Take Kubo offrent une grande créativité, tandis que le retour de blessure de l’attaquant Umar Sadiq est un grand coup de pouce. La Real peut manquer de profondeur pour un défi de titre soutenu. Pourtant, il a suffisamment de qualité pour viser un autre top quatre.

Le Real Betis et l’entraîneur Manuel Pellegrini ont récemment construit l’une des équipes les plus régulières de la Liga avec trois sixièmes places consécutives. Les arrivées de Marc Bartra, Luiz Felipe et Willian Jose compensent la perte de Sergio Canales, tandis que Nabil Fekir est toujours le principal homme en attaque. Le Betis a remporté la Copa del Rey en 2022 et une autre course de coupe associée à un top six marquerait une saison réussie.

Aperçu des autres clubs de LaLiga cette saison

Plus bas dans l’ordre hiérarchique, Valence, Celta Vigo, Getafe, Osasuna, Séville et Majorque se disputeront probablement les positions médianes.

ValenceL’équipe de semble inquiétante après les départs des attaquants vedettes Goncalo Guedes et Edinson Cavani, laissant le nouveau manager Gennaro Gattuso avec beaucoup de travail à faire pour reconstruire l’équipe.

Celta Vigo pourrait être une équipe en plein essor sous la direction de l’expérimenté Rafa Benitez, qui les a menés à la survie la saison dernière. L’ajout de l’ailier vétéran Carles Perez et l’émergence du jeune talent du milieu de terrain Gabri Veiga donnent au Celta le potentiel d’améliorer sa 13e place.

Getafe s’appuiera à nouveau sur une défense avare rassemblée par le gardien David Soria pour viser une place en milieu de tableau, tandis que OsasunaLe style rythmé de Jagoba Arrasate en fait des adversaires coriaces chaque jour.

L’imprévisible de la saison dernière a contrasté une décevante 12e place nationale. Séville et le manager Jose Luis Mendilibar viseront plus haut dans le classement de la Liga cette saison, et ils espèrent que la conquête européenne à la fin de la saison dernière pourra être un bon aperçu pour cette année.

Majorque a dépassé les attentes la saison dernière et a ajouté l’attaquant canadien Cyle Larin pour compléter le meilleur buteur Vedat Muriqi alors qu’ils tentent d’éviter un combat de relégation.

Bataille de relégation

Au fond, Almería a échappé de peu à la relégation lors de son retour dans l’élite la saison dernière. Sans investissement significatif de leurs propriétaires saoudiens, une autre bataille de relégation semble probable. Compagnons survivants Cadix a perdu des joueurs clés comme Alfonso Espino et pourrait également avoir du mal.

Parmi les équipes nouvellement promues, Grenade semble le mieux équipé pour rester debout après avoir remporté le titre de la division Segunda la saison dernière. Alaves a été la dernière équipe à obtenir une promotion via les séries éliminatoires et possède l’une des équipes les plus faibles sur papier. Las Palmas pourrait défier les attentes du prometteur entraîneur Garcia Pimienta, mais le manque de buts la saison dernière est inquiétant.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire