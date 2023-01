Le Barça doit envoyer un message lors du choc contre l’Atletico

Xavi Hernandez a déclaré que son équipe de Barcelone pouvait envoyer un message au reste de la Liga en battant l’Atletico Madrid (diffusion en direct sur ESPN + à 15 h HE) le dimanche.

Le Barça a perdu des matchs consécutifs au Metropolitano sans marquer et n’y a remporté qu’un match sur cinq depuis que l’Atletico a emménagé dans le stade en 2017.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’équipe de Xavi entre dans le match en tête de la ligue, mais ils sont maintenant à égalité de points avec leurs rivaux du Real Madrid après avoir été tenus en échec par l’Espanyol le week-end dernier lors de leur premier match après la pause de la Coupe du monde.

“Ce sera un match vraiment difficile”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse samedi. “C’est l’un des matchs à l’extérieur les plus difficiles de la ligue, nous devons donc être compétitifs et être nous-mêmes [with the ball].

“L’Atletico est un rocher défensivement et il sera difficile de créer des occasions. Ce match ne décidera rien en Liga, mais cela ferait une grande déclaration si nous devions gagner le match.”

Le Barça a réussi 21 tirs contre l’Espanyol au Camp Nou le week-end dernier, mais a dû payer son manque de prolificité lorsque l’équipe à l’extérieur a égalisé sur penalty en seconde période.

Ils ont ensuite eu besoin de temps supplémentaire pour affronter l’équipe de troisième division Intercity 4-3 dans la Copa del Rey mercredi, le but d’Ansu Fati réglant un thriller de sept buts.

“Nous devons être plus cliniques”, a ajouté Xavi lorsqu’on lui a demandé comment ces performances pourraient influencer le match de dimanche contre l’Atletico. “Nous avons bien joué lors de ces deux premiers matches, mais nous devons être plus efficaces dans le dernier tiers.”

– Notebook: Man City rivalisera avec Liverpool, Madrid pour Bellingham

Ce sera plus difficile sans l’attaquant Robert Lewandowski, qui devrait purger le premier d’une interdiction de trois matchs en Liga au Metropolitano.

“Nous avons essayé différentes options et vous verrez ce que nous choisissons [on Sunday]”, a déclaré Xavi lorsqu’il a été invité à révéler qui remplacera l’attaquant polonais, le meilleur buteur du Barca cette saison avec 18 buts.

“Ferran Torres est plus axé sur le mouvement et Ansu est plus positionnel. Ferran crée beaucoup d’espace pour ses coéquipiers, ce qui n’est peut-être pas valorisé. Ansu est différent. Les deux peuvent jouer en tant que n ° 9. Memphis Depay est également une option.”

La fenêtre de transfert de janvier étant maintenant ouverte, Xavi a une fois de plus minimisé les chances du Barça de faire des affaires. Leurs mains sont liées en raison de la réglementation financière de LaLiga.

“Si rien ne change, alors parfait”, a-t-il déclaré. “Je suis satisfait de l’équipe que j’ai, de l’attitude des joueurs et de la façon dont ils s’entraînent. Nous allons rivaliser avec ce que nous avons.”

L’Atletico, quant à lui, est revenu dans le top quatre le week-end dernier avec une victoire 2-0 sur Elche après avoir passé la pause de la Coupe du monde en dehors des places de la Ligue des champions. Ils restent à 11 points du Barça et de Madrid.

L’entraîneur Diego Simeone a déclaré que la préparation pour affronter le Barça ne sera pas différente de tout autre match tout au long de son mandat.

“Chaque jour, depuis 11 ans, nous essayons de voir chaque match comme si c’était une finale”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse samedi. “Nous verrons le prochain match de la même manière; il n’y a pas de match plus important que celui auquel vous devez jouer.

“Maintenant, nous jouons à Barcelone. Je pense que c’était l’équipe avec le plus de joueurs de la Coupe du monde, ils ont un entraîneur avec des idées claires et ils jouent bien.

“Les résultats négatifs apportent toujours une énergie négative et les résultats positifs aident l’équipe à se sentir plus sûre d’elle-même. [On Sunday]nous connaissons les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés et nous essaierons d’amener le match là où nous pensons pouvoir leur faire du mal.”

Stefan Savic et Rodrigo de Paul sont des doutes de blessure pour l’Atletico, tandis que Jordi Alba, comme Lewandowksi, est suspendu pour le Barça.