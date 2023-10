Le Barça découvre le prix demandé pour le transfert permanent stupéfiant de Félix

Lors de ses premiers mois à Barcelone, où il passe la saison en prêt, Joao Felix s’est montré très prometteur.

Après plusieurs années et de nombreux essais infructueux, le grand portugais a trouvé un effectif dans lequel il pourrait s’épanouir.

C’était il y a quatre ans lorsque l’attaquant vedette a quitté son Portugal natal pour l’Espagne à la recherche de plus d’opportunités. Après avoir été en désaccord à plusieurs reprises avec la stratégie de Diego Simeone consistant à donner la priorité à la défense et à l’attaque en second, Joao Felix et l’entraîneur de l’Atletico Madrid se sont brouillés.

Il a été prêté à Chelsea pour la deuxième partie de la saison précédente alors qu’il traversait une période misérable. Pendant l’intersaison, le joueur de 23 ans a même annoncé publiquement qu’il souhaitait jouer pour le Barcelone de Xavi Hernández au lieu de rester à Madrid.

Afin de maintenir son salaire en dessous du plafond salarial déjà serré des Blaugrana, il a finalement consenti à une réduction de salaire. L’attaquant polyvalent n’a d’ailleurs jamais hésité à proclamer son amour éternel pour le Barça, au grand dam de la haute direction des Colchoneros.

Felix-Atletico Madrid : Pas de retour en arrière

Depuis, Félix a inscrit trois buts pour sa nouvelle équipe et a largement contribué au succès de l’équipe depuis son arrivée. Deux de ses buts ont aidé Barcelone à s’imposer 5-0 contre le Royal Anvers en UEFA Champions League.

Après ses récents succès, il n’est pas surprenant que des discussions sur un contrat à long terme aient commencé à circuler. Le joueur de 23 ans devrait désormais revenir au Metropolitano à l’été 2024.

Néanmoins, il est peu probable qu’il reste dans le club maintenant qu’il a pratiquement rompu ses liens avec l’entraîneur Diego Simeone. Ils sont au plus bas dans leur relation ; par conséquent, Atleti tentera probablement de gagner rapidement de l’argent à tout prix.

Nouvelle donne dans la capitale espagnole pour une plus-value plus importante

À la fin du mois dernier, l’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi, a fait remarquer qu’il était trop tôt pour dire si Félix signerait définitivement avec le club l’été prochain. Leur nouveau directeur sportif, Deco, a par la suite indiqué que l’équipe envisageait sérieusement de rendre ce changement permanent.

Mais pour que l’international portugais quitte l’Atletico Madrid l’été prochain, son rival de la Liga devrait payer au moins 85 millions de dollars, comme le rapporte le média espagnol AS. Les champions en titre sont conscients qu’ils doivent obtenir des capitaux avant de pouvoir conclure un accord.

La situation financière actuelle des Catalans les empêche de signer un contrat à long terme. Pendant ce temps, cet été, l’équipe madrilène aurait prolongé le contrat du joueur jusqu’en juin 2029 en prévision de sa vente lucrative l’été prochain.

Crédit photo : IMAGO / @guelbergoes