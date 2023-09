Le Barça a mis en place des clauses spéciales pour deux des meilleurs joueurs, selon un rapport

Le duo vedette Bernardo Silva et Dani Olmo a des stipulations spéciales intégrées dans leurs contrats actuels. Alors que de nombreux joueurs disposent de clauses libératoires, Olmo et Bernardo Silva proposent des options spécialisées adaptées à Barcelone. Les deux joueurs ont récemment accepté de nouvelles prolongations respectivement avec Manchester City et RB Leipzig.

Malgré les nouvelles offres, Monde Deportivo affirme que Barcelone a la possibilité de déclencher une clause de libération spéciale pour la paire. Les géants espagnols peuvent payer 62 millions de dollars à Manchester City pour Silva à tout moment. Ils peuvent également débourser 65 millions de dollars à Leipzig pour Olmo. Le média rapporte que le club catalan est la seule équipe à pouvoir déclencher ces frais.

Barcelone était auparavant liée à Silva et Olmo

Silva était auparavant lié à un transfert au Barça pendant une grande partie du mercato estival. Le président de l’équipe, Joan Laporta, a même fait savoir qu’il adorerait intégrer l’international portugais dans l’équipe.

Le milieu de terrain a cependant choisi de signer une prolongation de contrat avec les vainqueurs de la Ligue des champions en août. La prolongation permettra à Silva de rester avec City jusqu’à l’été 2026. Ceci, bien sûr, à moins que le Barça ne paie sa clause de libération personnalisée. Le meneur de jeu portugais n’a pas encore inscrit de but ni de passe décisive cette saison.

Tout comme la clause Silva signalée, le Barça a également un accord similaire avec Olmo et Leipzig. Le milieu de terrain offensif est un international espagnol et est suivi par le Barça depuis un certain temps déjà. Olmo a signé un nouveau contrat avec les géants allemands début juin. Cet accord prolonge son séjour à Leipzig jusqu’à l’été 2027. L’attaquant a déjà inscrit cinq buts et une passe décisive lors de la campagne en cours.

Un club espagnol traverse une période financière difficile

Les deux clauses ont été mises en place pour aider la situation financière précaire du Barça. Un récent rapport de Forbes affirme que le club a actuellement plus d’un milliard de dollars de dettes. En conséquence, le Barça a généré environ 110 millions de dollars de ventes de joueurs cet été. Les responsables de l’équipe ont même réussi à vendre des carrés de gazon du Camp Nou aux supporters.

