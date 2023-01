Le barbier de Rock Falls et le juge du comté de Lee reçoivent les prix MLK Jr. pour leur engagement envers la communauté – Shaw Local

STERLING – Le comité de la diversité de la vallée de Sauk a reconnu les personnes qui font une différence dans la communauté et incarnent le rêve de Martin Luther King Jr. Sunday.

Les prix MLK ont été remis à Ben Phillips, propriétaire du Ben’s Phresh Kutz Barber Shop à Rock Falls, et au juge associé du circuit du comté de Lee, Matt Klahn. Un prix a également été décerné à l’ancienne athlète et avocate Fran Smith-Riney à titre posthume et accepté par sa famille.

Les prix faisaient partie de la célébration de la paix et de la justice MLK Jr. à la Big Red Church de Sterling dimanche.

Phillips, maître barbier Wahl Clipper, fêtera ses 20 ans d’activité le 8 février au salon de coiffure, 207 Second Ave., à Rock Falls. Il redonne à la communauté depuis des années, offrant des coupes de cheveux gratuites aux enfants dans le besoin pendant les vacances ainsi qu’avant la rentrée scolaire.

“Ma femme et moi avons un grand cœur quand il s’agit d’aider les familles dans le besoin”, a-t-il déclaré.

Ben Phillips, propriétaire de Ben’s Phresh Kutz Babrber Shop, a reçu un MLK Jr. Award dimanche à The Big Red Church à Sterling pour ses contributions à la communauté. (Soumis par le Comité de la diversité de la vallée de Sauk)

Klahn est devenu juge associé du 15e circuit judiciaire en 2019, en remplacement du juge associé du comté de Lee, Charles T. Beckman. Klahn a été élu procureur de l’État du comté de Lee en 2016; avant cela, il était procureur adjoint.

Les prix ont été décernés “pour avoir honoré l’héritage du Dr Martin Luther King Jr. tout en démontrant un engagement et un courage inébranlables pour faire de son rêve notre réalité”.

Le juge associé du comté de Lee, Matt Klahn, a reçu dimanche un prix MLK Jr. à la Big Red Church de Sterling pour ses contributions à la communauté. (Soumis par le Comité de la diversité de la vallée de Sauk)

Smith-Riney, 62 ans, de Sterling, était un représentant des licences de garderie et actif dans les services sociaux, y compris le programme 0-3 à Self Help, ainsi que travaillant avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle est décédée le 13 septembre.

Elle a remporté le premier championnat de basketball féminin de l’Illinois High School Association en 1977. Elle a été intronisée au Temple de la renommée de la Sterling High School ainsi qu’au Temple de la renommée de l’IHSA.