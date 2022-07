Le barbecue texan d’Algonquin a une ambiance rustique – Shaw Local

Situé au cœur du centre-ville d’Algonquin, le Texan Barbeque est un endroit idéal pour le dîner ou un repas du dimanche après-midi, offrant une variété de différentes sélections de barbecue, ainsi que d’autres options.

Nous avons choisi de visiter The Texan Barbeque pour ses plats de barbecue de porc et de bœuf. L’entreprise a fait de cette cuisine sa spécialité depuis 34 ans.

La salle à manger peut accueillir environ 90 personnes et vous ramène à une époque où les roues de chariot et les chevaux étaient le moyen de transport de choix. Les sièges en bois et les nappes à motifs vichy rendent hommage au Far West et créent l’ambiance.

Vous passez votre commande au comptoir où le menu est affiché.

Le menu du midi, dans lequel chaque entrée est accompagnée de pommes de terre et de haricots ou de salade de chou, est ouvert de 11 h à 15 h tous les jours. Le menu régulier ou le dîner peut être commandé à tout moment.

La poitrine de bœuf généreuse arrive chaude et délicieuse à table avec n’importe quel côté de pommes de terre et un choix de haricots ou de salade de chou. (Dîner Mystère)

Le sandwich à la poitrine de bœuf (12,99 $) était l’un des plats que nous avons choisi pour commencer. Nous l’avons associé à des frites frisées et des fèves au lard. Le sandwich à la poitrine était rempli de viande et recouvert de la sauce barbecue du restaurant.

Le côté des frites frisées est venu chaud, croustillant et bien poivré.

Le menu régulier ou le dîner propose des portions plus importantes pour les clients. Les options de barbecue viennent avec votre choix de poulet, de porc ou de bœuf.

Une fois que vous avez passé votre commande, les boissons sont en libre-service à partir d’une fontaine à soda avec des produits Coca-Cola.

La poitrine était tendre et portait très bien la saveur de la fumée de hickory. Le pain était ferme mais moelleux à l’intérieur et complétait bien la viande.

Nous avons également fait une priorité de commander les pointes de côtes (10,99 $). La viande était si tendre qu’elle tombait littéralement de l’os. Nous sommes allés avec la purée de pommes de terre à l’ail comme accompagnement de pommes de terre, puis la petite tasse de fèves au lard.

Les pointes de côtes du barbecue texan tombent de l’os et sont complétées par la sauce piquante. (Dîner Mystère)

Le côté terreux des fèves au lard et de la purée de pommes de terre à l’ail a accentué la douceur et le piquant de la sauce barbecue qui glace les côtes.

Certains des autres éléments du menu comprenaient un demi-poulet (15,99 $), que le client peut commander en hickory ou cajun épicé; et une demi ou pleine dalle de côtes (21,99 $ ou 27,99 $, respectivement).

Le barbecue texan propose également une savoureuse sélection d’accompagnements pour votre repas, notamment des piments jalapeño (89 cents la pièce), une pomme de terre farcie (4,99 $) et des beignets de maïs (4,99 $).

Et comme attraction principale, le restaurant propose des plats signature tels que l’épaule de porc barbecue (17,99 $), la poitrine de bœuf (22,99 $), la vraie poitrine de dinde fumée (17,99 $) et la côte de bœuf fumée (22,99 $).

La myriade de sauces comprend des sauces piquantes, épicées, régulières et bien d’autres si le client souhaite s’amuser avec plus de variations astucieusement fumées du restaurant.

• Le Mystery Diner est un employé du Northwest Herald. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Le barbecue texan

OÙ: 101, rue Main Nord, Algonquin

TÉLÉPHONER: 847-658-2130

INFORMATIONS: texanbbq.net