Le barbecue du 17 septembre de Walnut Rotary au profit de la bibliothèque publique de Walnut – Shaw Local

Le président du Walnut Rotary Club, Jan Pistole, a annoncé que la moitié des recettes du prochain barbecue du club servira à acheter des livres pour la Walnut Public Library.

Le barbecue aura lieu de 10 h à 13 h le samedi 17 septembre au Mémorial des anciens combattants. Les dons seront acceptés.

“Le Rotary District 6420, dont le Walnut Rotary fait partie, a mis en place un projet de service côté district destiné à augmenter le nombre de nouveaux livres disponibles dans les bibliothèques du district”, a déclaré Pistole. « L’objectif du projet est de faire don d’un nouveau livre à chaque Rotarien, ce qui se traduira par au moins 1 400 nouveaux livres dans les bibliothèques de la région. Le Walnut Club s’est engagé à acheter au moins 46 nouveaux livres pour la Walnut Public Library : 2 pour chacun des membres actuels du Club.

Le Rotary Club de Walnut est depuis longtemps un promoteur ardent et actif des projets d’alphabétisation dans la communauté. Il a d’abord fourni des livres d’anniversaire à chaque élève de la maternelle à la 8e année de l’école Bureau Valley en 2017, livres qui se sont finalement épuisés à la fin du Année scolaire 2021-22.

Le Club a rétabli le programme Birthday Book et l’a financé pour les années scolaires 2022-23 et 2023-24.

« L’alphabétisation est l’une des sept voies de service du Rotary International », a déclaré Pistole. « Notre objectif est de renforcer la capacité des communautés à soutenir l’éducation de base et l’alphabétisation, à réduire les disparités entre les sexes dans l’éducation et à accroître l’alphabétisation des adultes. Nous soutenons l’éducation pour tous les enfants et l’alphabétisation des enfants et des adultes.

« Cette initiative, qui permet aux bibliothèques de sélectionner des livres pour n’importe quel âge de lecteur et peut inclure des livres en gros caractères, poursuit l’objectif du Rotary d’accroître l’alphabétisation des personnes de tous âges.

Les Rotariens aux noix serviront des sandwichs aux côtelettes de porc, des gosses et des hot-dogs, ainsi que des frites préemballées et de l’eau en bouteille.

