Le bar propose “Angel Shot” aux clientes qui ne se sentent pas en sécurité

Vous souvenez-vous des fois où vous vous êtes senti en danger dans un bar ? Ou mal à l’aise lors d’un rendez-vous Tinder ? Plus maintenant, car les gens utilisent de nos jours un mot de passe pour alerter discrètement un barman qu’ils ne se sentent pas en sécurité. S’adressant à Twitter, une utilisatrice nommée Sadhana a partagé une image d’un tableau qu’elle a trouvé dans les toilettes d’une femme à l’intérieur d’un bar. « J’ai trouvé ça dans les toilettes pour femmes d’une boîte de nuit. Ce sont les petits gestes comme celui-ci qui font d’une marque une “personne”, et une personne sympathique en plus », lit-on dans la légende.

Le tableau déclare: “Si vous vous dirigez vers le bar et demandez un” Angel Shot “, le personnel du bar saura que vous avez besoin d’aide, et il organisera et vous accompagnera jusqu’à un taxi.” Il disait plus loin, “Nous allons gérer les choses discrètement et sans trop de tracas (nous y sommes allés, et nous voulons que vous sachiez que vous êtes entre de bonnes mains)” Jetez un coup d’œil :

J’ai trouvé ça dans les toilettes pour femmes d’une discothèque. Ce sont les petits gestes comme celui-ci qui font d’une marque une “personne”, et une personne sympathique en plus. 🙂 pic.twitter.com/wHZg7TShQL — Sadhana (@sadhanabalaji) 6 septembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’une telle tentative est faite. En utilisant une version originale du verdict de l’affaire de diffamation de Depp-Heard, où le tribunal a prouvé qu’une victime de harcèlement, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, obtiendrait toujours justice, un pub a servi une boisson spéciale à ceux qui se sentent “en danger”. .” Le bar sert ses clients avec un shot de Johnny Depp. Sur leur menu, le point de vente mentionne “Johnny Depp Shot – Here to keep you safe”.

Tout en mentionnant qui peut commander ce cliché, le point de vente a déclaré: “Vous ne vous sentez pas en sécurité ou effrayé, venez simplement au bar et commandez un cliché de Johnny Depp.” Le bar a ajouté trois variantes du tir, à savoir soigné, sur les rochers et citron vert. Chaque mot a une connotation différente qui s’y ajoute, lorsque les clients commandent soigné, ils sont escortés par le personnel à l’extérieur du bâtiment. Si c’est sur les rochers, les clients bénéficient d’un transport. Si le coup est commandé avec de la chaux, alors le bar n’hésitera pas à faire intervenir les flics pour que ses clients se sentent en sécurité

