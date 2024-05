Le bar de Nashville de Morgan Wallen reporte le week-end d’ouverture et met les fans en colère

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le bar de Nashville de Morgan Wallen n’ouvrira pas ses portes le week-end du Memorial Day.

Wallen s’est associé à TC Restaurant Group pour ouvrir This Bar & Tennessee Kitchen à Nashville. Le groupe de restauration a publié un communiqué, affirmant que le processus d’ouverture de l’établissement « exige plus de temps » et ne serait pas prêt d’ici le week-end férié.

« Nous sommes fiers de notre équipe qui a travaillé sans relâche pour préparer l’ouverture de This Bar & Tennessee Kitchen de Morgan Wallen. La construction de base d’un lieu de six étages qui sera lancé avec des centaines de membres de l’équipe représente une quantité de travail énorme et un projet complexe. processus », a déclaré un représentant de TC Restaurant Group à Fox News Digital.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le communiqué poursuit : « Lorsque nous ouvrirons, nous voulons que ce bar soit une expérience exceptionnelle pour les clients. Malheureusement, le processus prend plus de temps et nous ne sommes pas en mesure d’ouvrir et d’offrir cette expérience ce week-end du Memorial Day. Soyez assurés que ce sera le cas. » ça vaut vraiment le coup d’attendre. Nous sommes impatients d’accueillir bientôt des invités.

LE SIGNE DU BAR DE NASHVILLE DE MORGAN WALLEN REFUSÉ PAR LE CONSEIL EN RAISON DU COMPORTEMENT « NUISIBLE » DU CHANTEUR

Le 4 mai, Wallen a annoncé l’ouverture officielle de son bar lors de l’un de ses trois spectacles au Nissan Stadium de Nashville. À l’époque, Morgan n’avait pas donné de date précise d’ouverture de son bar, selon au panneau d’affichage.

{{#rendered}} {{/rendered}}

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Sur le compte Instagram officiel du bar, il n’y a qu’une vidéo panoramique du centre-ville de Nashville avec le nom du Wallen’s bar et « Coming Summer 2024 ». La vidéo a été publiée il y a 14 semaines.

Un représentant de Wallen n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les fans ont consulté la section commentaires du message pour montrer leur déception après avoir prévu de visiter le bar Wallen pendant le long week-end.

« Je suis content d’être arrivé ici après 8 heures de route et seulement un article de presse il y a une heure… », a écrit un utilisateur.

Un autre a ajouté : « Je suppose que l’ouverture a été retardée ? Plutôt déçu de voir que nous avons acheté des vols, des hôtels et tous les arrangements de voyage en provenance du New Hampshire – beaucoup d’argent durement gagné. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Putain, j’ai conduit 12 heures pour ça… », a écrit un autre utilisateur.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Une source a déclaré à Billboard que le report du bar Wallen n’a rien à voir avec la décision du Nashville Metro Council cette semaine de refuser l’approbation d’une enseigne extérieure pour le bar.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Jeudi, le conseil métropolitain de Nashville a rejeté le projet d’afficher une pancarte de 20 pieds annonçant le bar dans le centre-ville de Nashville en raison des controverses passées du chanteur, notamment de son utilisation passée d’un insulte raciale et aurait jeté une chaise d’un toit de Nashville.

La résolution aurait permis au groupe de propriété du bar d’accrocher une grande enseigne lumineuse au néon à l’extérieur de la salle, semblable aux bars d’autres stars de la country à Nashville, notamment ceux de Luke Bryan, Miranda Lambert et d’autres. Cependant, le conseil a voté par 30 voix contre 3 pour refuser l’installation du panneau.

« Je ne veux pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes », a déclaré Delishia Porterfield, membre du Conseil, selon Le Tennessien .

{{#rendered}} {{/rendered}}

Brenda Gadd, membre du conseil du district 24, a déclaré que Wallen est « quelqu’un qui continue d’avoir une seconde chance », selon le média.

Jordan Huffman, membre du conseil du district 14, a ajouté : « M. Wallen est un compatriote de l’Est du Tennesse. Il nous donne à tous une mauvaise réputation. Ses commentaires sont haineux ; ses actions sont nuisibles. De plus, Antoinette Lee, membre du Conseil, a déclaré que ceux qui s’exprimeraient pourraient « aider les personnes qui commettent ces actions néfastes à réfléchir à deux fois ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le 7 avril, Wallen était accusé de trois chefs d’accusation par le service de police de la région métropolitaine de Nashville après qu’une chaise qu’il aurait jetée du toit du bar Chief de six étages ait atterri à Broadway, à proximité de deux policiers.

Le chanteur de « Last Night » « coopérait pleinement » à l’enquête, avait déclaré à l’époque un représentant du musicien à Fox News Digital.

Wallen ne s’est pas présenté à sa première audience au tribunal plus tôt ce mois-ci.

{{#rendered}} {{/rendered}}

L’avocat de Wallen, Worrick Robinson, a comparu au nom de Wallen après avoir renoncé à la première comparution de la star de la musique country. Il a expliqué que la date d’audience était un « règlement », dans le cadre duquel l’équipe juridique de Wallen et le bureau du procureur pourraient avoir une conversation sur l’affaire.

« Il s’agit évidemment d’une affaire très compliquée », a déclaré Robinson aux journalistes après l’audience. « Cela ne va pas se résoudre sans assignations à comparaître et sans témoins. »

Robinson a expliqué qu’ils avaient « réinitialisé » le dossier pour le 15 août et que Wallen serait présent à cette date.

{{#rendered}} {{/rendered}}