Le bar de Nashville de Morgan Wallen a refusé une pancarte par le conseil municipal

Le comportement douteux de Morgan Wallen au cours des dernières années l’a rattrapé mardi lorsqu’un conseil municipal de Nashville a voté à une écrasante majorité pour refuser une pancarte de 20 pieds portant son nom dans le célèbre quartier des divertissements de Lower Broadway. Il a été proposé que l’enseigne soit accrochée au bar au-dessus du trottoir en contrebas ; le lieu a déjà une pancarte apposée au sommet du bâtiment.

Le « Morgan Wallen’s This Bar » de la star country – un bar et un restaurant géré par une entreprise tierce mais nommé d’après Wallen et son tube de 2019 « This Bar » – devrait ouvrir ses portes ce week-end sur la Quatrième Avenue Nord, à côté de l’Auditorium Ryman.

Cependant, le conseil municipal a voté par 30 contre 3 pour rejeter la proposition de l’établissement de construire l’enseigne au néon avec le nom de Wallen, citant à la fois son arrestation et ses accusations criminelles lors d’un incident de lancement de chaise sur le toit – survenu dans un bar de Nashville à seulement 600 pieds de Ce bar de Morgan Wallen, Le Tennessien Remarques – ainsi que la fois où le chanteur a été surpris en train d’utiliser une insulte raciste devant la caméra.

« Je ne veux pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes et utilise le mot en n », a déclaré Delishia Porterfield, membre du conseil, lors de l’audience de mardi pour voter sur la question.

« M. Wallen est un compatriote du Tennesse oriental. Il nous donne à tous une mauvaise réputation », a déclaré Jordan Huffman, membre du conseil (via Le Tennessien). « Ses commentaires sont haineux ; ses actions sont nuisibles.

Jacob Kupin, membre du conseil, était l’un des trois à avoir voté en faveur de l’enseigne, citant l’équipe de direction de l’établissement, TC Restaurant Group, comme « un très bon partenaire dans tout ce qui se passe au centre-ville ». (TC Restaurant Group exploite également des bars de marque Jason Aldean, Luke Bryan et Miranda Lambert, entre autres.) Cependant, après que l’enseigne ait été catégoriquement rejetée par le conseil, Kubin a ensuite ajouté sur Twitter, « Je ne pouvais pas, en toute bonne conscience, laisser celui-ci se dérouler tranquillement. Nous travaillons dur pour assurer la sûreté et la sécurité du centre-ville, et Morgan Wallen a continué de mettre les autres en danger. Cela dit, j’apprécie le groupe de restauration qui contribue à ces efforts.

Un problème similaire s’est posé en 2019 lorsque le conseil de Nashville a dû voter pour approuver ou non la signalisation du Big Ass Honky Tonk Rock N’ Roll Steakhouse de Kid Rock, qui – en plus du passé mouvementé de ce chanteur – comportait également une guitare en forme de fesses. Alors que certains membres du conseil ont exprimé leurs inquiétudes concernant Kid Rock et le panneau, celui-ci a été adopté à une écrasante majorité par 27 voix contre 3.

Malgré le problème de signalisation, This Bar de Morgan Wallen prévoit toujours d’ouvrir ce week-end du Memorial Day.