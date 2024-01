Le bar de Nashville de Luke Combs arrive à l’été 24 avec « Hurricane » d’un nom

Luke Combs, double artiste de l’année de la Country Music Association, sera bientôt officiellement connu pour plus de 13 succès radiophoniques numéro un consécutifs entre 2016 et 2021, ainsi que pour le single gagnant de l’année pour sa reprise du single de Tracy Chapman vieux de trois décennies. “Fast Car” aux CMA Awards 2023.

Neuf mois se sont écoulés depuis que Combs a annoncé qu’un partenariat entre une salle de concert du centre-ville et un bar honky-tonk avec Opry Entertainment Group, inspiré par son single “Hurricane” de 2016, occuperait l’espace Wildhorse Saloon à plusieurs niveaux de 69 000 pieds carrés au 120 2e étage de Lower Broadway. Avenue N. Le bar country et la salle payante appartenant de longue date à Ryman ont fonctionné dans l’espace pendant 30 ans.

Une collaboration en matière de lieux de divertissement à plusieurs niveaux, nommée « Catégorie 10 », devrait arriver à l’été 2024.

“Le plus fort qu’un ouragan puisse être est un ouragan de catégorie cinq, nous avons donc pensé le doubler”, a déclaré Combs via réseaux sociaux.

“Le nom de catégorie 10 symbolise le pouvoir pur et indéniable de la voix, de l’écriture et de la carrière de Luke, et tout comme Luke, ce lieu sera une expérience hors du commun qui ne ressemble à rien d’autre du centre-ville”, a ajouté Colin Reed, président exécutif de Ryman Hospitality Properties, via un communiqué. communiqué de presse.

“Alors que nous entrons dans cette ère prometteuse, levons un verre au passé et portons un toast au brillant avenir qui nous attend. Nos sincères remerciements aux mécènes, aux artistes, au personnel et à tous ceux qui ont contribué à faire du Wildhorse Saloon la légende qu’il est aujourd’hui”, a déclaré les médias sociaux du Wildhorse avant sa fermeture en janvier 2024.

L’« ère prometteuse » à venir est un espace qui occupera 67 000 pieds carrés, composé de trois étages intérieurs, d’un toit et d’une capacité intérieure/extérieure d’environ 3 000 personnes.

Les cinq options de divertissement du lieu sont répertoriées comme suit :

The Honky-Tonk – Scène honky-tonk au niveau de la rue

La scène principale – Une piste de danse qui sert également de salle de concert payante pour 1 500 personnes avec des bars à thème et une « grande » sélection de bières – conservant les traditions du Wildhorse Saloon, la piste de danse servira également d’espace proposant des cours de danse en ligne.

Le Sports Bar – Un bar proposant une sélection de sports majeurs pratiqués toute l’année.

The Still – Un espace inspiré du travail d’écriture de Combs, conçu, comme indiqué, pour, comme indiqué, « le fan club de Combs’ Bootleggers, les aficionados de bourbon, les auteurs-compositeurs et les mélomanes de tous horizons », avec « des performances de célèbres et prometteurs des auteurs-compositeurs-interprètes à venir dans un cadre intimiste. »

The Eye – Toit de 7 000 pieds carrés offrant une vue imprenable sur la rivière Cumberland et le stade Nissan.

La catégorie 10 devrait s’adresser aux fans d’expériences musicales live via des programmations de talents mettant l’accent sur les artistes émergents sélectionnés par l’équipe d’Opry Entertainment.

Après s’être fait les dents sur la terrasse d’une capacité de 60 personnes à Blowing Rock, la Town Tavern de Caroline du Nord, près de l’Appalachian State University – qui se présente toujours comme un « bar sportif et un restaurant » avec « 19 téléviseurs à écran plat et la plus grande salle à manger extérieure ». dans le High Country de Caroline du Nord” vers une salle de spectacle principale 25 fois plus grande au cœur du Lower Broadway de Nashville est un pas impressionnant.

“Je sais ce que j’aime et ce que mon groupe et mon équipe aiment, et c’est un lieu ultramoderne qui prend soin de vous du point de vue de l’hospitalité”, a déclaré Combs. “C’est ainsi qu’un acteur peut venir quelque part et revenir. C’est important dans un modèle commercial pour un endroit comme celui-ci. Je sais qu’Opry Entertainment peut y parvenir”, a déclaré Combs au Tennessean en avril 2023.

“[Nashville] est une telle destination maintenant. C’est un peu comme Vegas, un redneck, un peu ici, tu vois ce que je veux dire ? Cet espace a l’opportunité de gratter plus d’une démangeaison pour les gens. Ce n’est pas seulement un bar. Ce n’est pas seulement une salle de concert. Ce n’est pas seulement un bar sportif. Avec l’espace, il peut cocher de nombreuses cases pour beaucoup de personnes différentes. »

Il préserve ses racines et garde un œil tourné vers l’avenir.

“Cat 10 sera un endroit où les artistes de tous niveaux voudront jouer au centre-ville”, a déclaré Combs via un communiqué de presse.

“Nous construisons un endroit où nous pourrons présenter un spectacle de tournée de haut niveau un soir et un show d’auteurs-compositeurs le lendemain. Il n’y a rien de comparable à ce lieu, et j’ai hâte que tout le monde en fasse l’expérience”, a déclaré Combs. ajouté via un communiqué de presse.

L’interprète de “Beer Never Broke My Heart” rejoint Garth Brooks et Eric Church en tant qu’artistes country rejoignant ce que Brooks appelle le “Neon Neighbourhood” du Lower Broadway du centre-ville de Nashville d’ici 2025. Les options de restauration et de boissons approuvées par les célébrités dans la région comprendront des projets. du trio, ainsi que Miranda Lambert, Justin Timberlake, Alan Jackson, Jason Aldean, Luke Bryan, Dierks Bentley et Jimmy Buffet, entre autres.

À partir de l’été 2024, la catégorie 10 ouvrira par étapes. À l’instar de Friends In Low Places de Brooks, qui vient d’ouvrir ses portes, la phase de construction permettra aux invités de visiter une boutique Opry éphémère adjacente au lieu, proposant des marchandises et des souvenirs des marques Opry Entertainment.

Pour plus d’informations sur la catégorie 10, visitez http://www.Category10.com.