Le bar de la plage Tiki à West Kelowna à louer

Le bar tiki populaire sur le lac Okanagan est à louer.

Le lieu a été publié il y a quelques jours sur Facebook Marketplace.

L’espace commercial au 2751 Westside Road, West Kelowna est proposé à 10 000 $ par mois par Kevin Chu.

https://www.facebook.com/marketplace/item/1151489672210554/

L’espace est situé dans l’Okanagan Resort. Le message indique qu’un permis d’alcool peut être fourni.

Dans le cadre du complexe, le message indique qu’ils recherchent une personne expérimentée pour prendre le relais et fournir des services de restauration aux clients.

Chu écrit qu’ils recherchent quelqu’un pour signer un contrat de trois à cinq ans pour l’utilisation de l’espace entre le 1er mai et le 30 septembre.

