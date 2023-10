“Ils ne goûtent même pas la glace”, a déclaré Jessica Yang à propos de la foule soucieuse des médias sociaux qui s’est rendue cet été à Folderol, un bar à vins naturels et glacier artisanal à Paris qu’elle possède et exploite avec son mari. Robert Compagnon. “Ils le laissent simplement s’accumuler dans un bol de liquide fondant et meurent au soleil.”

Fin avril, une file d’attente quotidienne a commencé à se former devant la devanture rouge de Folderol à mesure que l’entreprise gagnait en popularité, merci en grande partie à TikTok. Alors que le printemps se transformait en un été marqué par un nombre record de touristes voyageant en Europe, les files d’attente se sont allongées.

Tout au long des mois de juin et juillet, les touristes et les créateurs de contenu ont afflué à Folderol, attendant des heures dans sa rue par ailleurs calme du 11e arrondissement pour pouvoir, eux aussi, recréer ce qu’ils avaient vu en ligne : des gens à la mode assis sur les trottoirs parisiens, mangeant des glaces dans des coupés en acier. , fumer des cigarettes et boire du vin.

Tous deux chefs de 37 ans, Mme Yang et M. Compagnon se sont rencontrés à Paris en 2010 alors qu’ils travaillaient dans les cuisines du très réputé restaurant Guy Savoy. M. Compagnon, qui est franco-américain, et Mme Yang, qui est taïwanaise, ont passé les années suivantes entre Paris et New York, travaillant dans des restaurants comme Le Jules Verne, Momofuku Ko, Chef’s Table au Brooklyn Fare et Per Se. .