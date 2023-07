Le baptême a marqué une journée spéciale pour une femme de Waukegan – Shaw Local

ROMEOVILLE – Rosemary Choe, de Waukegan, attendait avec impatience le 17 juin, jour où elle entrera dans la piscine de la salle d’assemblée des Témoins de Jéhovah de Romeoville pour se faire baptiser.

« Apprendre à connaître Jéhovah Dieu, ses promesses incroyables et la façon dont il façonne continuellement ma vie pour le mieux m’a rendu impossible de lui tourner à nouveau le dos », a déclaré Choe, qui a étudié la Bible pendant un an et demi. avant de décider de se faire baptiser. “ Même si je continue de lutter quotidiennement contre la dépression, les promesses de Jéhovah me remplissent d’un espoir incroyable qui me permet de trouver de la joie dans ma vie et de continuer, quoi qu’il arrive.

Des milliers de personnes ont regardé Choe rejoindre d’autres fidèles qui étaient également complètement immergés dans la piscine baptismale, soulignant le deuxième jour des trois jours « Exercise Patience » ! Convention régionale des Témoins de Jéhovah. Le programme se poursuivra les week-ends de juillet et août dans la salle de réunion de Romeoville.

La session du matin commence à 9h20 et se termine par une conférence précédant l’événement du baptême. Un autre temps fort de la deuxième journée de la convention sera le premier d’un drame biblique préenregistré en deux parties.

« La session du samedi matin de nos conventions annuelles est toujours un événement très attendu, car nous avons le plaisir de voir de nouveaux amis se faire baptiser », a déclaré Trevor Costello, porte-parole des Témoins de Jéhovah. « La signification du baptême du matin est incroyable ! Et puis il y a le drame puissamment convaincant de l’après-midi qui a un impact considérable sur les participants.

Les Témoins de Jéhovah organisent des conventions publiques dans des stades, des arènes, des centres de congrès et des théâtres du monde entier depuis plus de 100 ans avant avril 2020, date à laquelle l’organisation a annulé tous leurs événements en personne dans le monde. Après avoir repris de plus petites réunions en personne et leur ministère public en 2022, l’été 2023 marque la première fois qu’ils se réuniront lors d’événements régionaux beaucoup plus importants à travers le monde.

La convention est ouverte au public et aucune collecte n’est effectuée. Pour plus d’informations sur le programme ou pour trouver d’autres lieux et dates de congrès, rendez-vous sur jw.org et accédez à l’onglet « À propos de nous ».