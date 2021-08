Le banquier s’est moqué d’avoir fait des folies de 3 500 £ sur des hamburgers et du champagne au bar de Marbella, puis de se plaindre du pourboire

Un BANQUIER qui a fait des folies de 3 500 £ sur des hamburgers et du champagne a fait tourner la table quand il s’est plaint du pourboire.

Enrique Moris a été vivement moqué après s’être plaint que son groupe de huit personnes avait payé des frais de service de 317 £ dans un bar de Marbella sur la Costa Del Sol en Espagne.

Enrique Moris posant avec une voiture de sport Crédit : Twitter

Le projet de loi qu’il a couru avec gémissement d’accompagnement Crédit : Twitter

« Marbella, la nouvelle Ibiza, des fraudeurs partout », s’est plaint Moris dans un tweet, accompagné d’une photographie de la facture incriminée.

Sa facture alléchante comprenait des hamburgers de 24 £ à base de bœuf Wagyu japonais arrosés d’une bouteille de champagne Dom Perignon de 850 £, de 13 pintes et de shots de tequila.

Indigné Enrique – dont le profil Twitter est un montage de Wall Street et d’une voiture de sport – a même déclaré qu’il se préparait à partir lorsqu’un serveur en colère a couru pour demander si la fête allait laisser le pourboire.

La matinée du financier après la veille de la diatribe a rapidement attiré moqueries et injures.

« Il est clair qu’avoir de l’argent n’est pas synonyme d’avoir de la classe », a déclaré un utilisateur de Twitter.

RAISINS AIGRES

Un autre a écrit : « Vous avez dépensé dix pensions pour un… dîner de hamburgers.

« Qu’est-ce que vous voulez? Solidarité? Les nouveaux riches sont toujours plus stupides que les gens qui ont toujours été riches.

D’autres se sont moqués de Moris pour avoir jumelé du champagne cher avec des hamburgers avec une personne en tweetant: « L’appariement de dom perignon avec des hamburgers, je ne l’ai tout simplement pas vu. »

Un autre ajoute : « Il faut être ringard pour dépenser plus de 3 000 € en champagne pour accompagner certains burgers. Si vous allez gros, faites-le avec tout le menu.

D’autres ont été plus énergiques dans leur condamnation.

« Le serveur n’est pas votre esclave, vous devez laisser un pourboire non pas pour en faire plus mais pour un bon service et une bonne nourriture. Sortez d’Espagne.

Les frais de service automatiques ne sont pas standard en Espagne et les gens laissent souvent un pourboire discrétionnaire inférieur à 5 %.

Moris a affirmé plus tard qu’il avait publié le projet de loi dans le but de susciter une frénésie sur les réseaux sociaux après avoir lu un livre sur le marketing qui lui conseillait de « commencer un combat ».

« Les gens parlent plus qu’ils ne le devraient d’un repas », gémit-il.