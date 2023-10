Commentant cette nomination, Vaswani a déclaré : « Nous veillerons à ce que la banque Kotak Mahindra joue un rôle significatif dans le voyage de l’Inde. » (Photo/Site officiel de Barclays)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



La Kotak Mahindra Bank a déclaré samedi que la Reserve Bank of India (RBI) avait approuvé la nomination d’Ashok Vaswani au poste de directeur général et chef de la direction (MD & CEO) de la banque pour une période de trois ans.

Vaswani, qui a travaillé avec Barclays dans un passé récent, succédera à Uday Kotak qui a quitté son poste de directeur général de la banque à compter du 1er septembre. Vaswani est actuellement président de Pagaya Technologies Ltd – une Fintech américano-israélienne d’IA. Il est également membre du conseil d’administration du London Stock Exchange Group et du SP Jain Institute of Global Management, au Royaume-Uni, et soutient diverses organisations philanthropiques, notamment Pratham et Lend-AHand.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Cette nomination est soumise à l’approbation des actionnaires, a indiqué la banque Kotak Mahindra dans un communiqué.

Vaswani a une expérience éprouvée s’étalant sur trois décennies et demie, d’abord chez Citigroup et plus récemment, chez Barclays, dans la création et la croissance d’entreprises mondiales à grande échelle, la formation d’équipes gagnantes, l’établissement de partenariats transformationnels, l’exploitation de technologies d’avant-garde, avec une vision commerciale convaincante pour générer une forte croissance des résultats nets, a-t-il déclaré.

Les plus lus 1

AR Rahman « totalement changé » après avoir adopté une nouvelle foi, changeant de nom de Dilip Kumar : Sivamani 2

Collection au box-office de Leo Jour 2 : Vijay-starrer est témoin d’une baisse de 44 % le deuxième jour et parvient à franchir Rs 100 crore net en Inde Voir plus

Dipak Gupta, directeur général et PDG par intérim de Kotak Mahindra Bank, a déclaré : « Ashok apporte avec lui des valeurs et une expérience qui correspondent à la vision de Kotak de se transformer en une institution financière de demain axée sur la technologie et centrée sur le client. Le directeur fondateur de la banque, Uday Kotak, a déclaré qu’Ashok est un leader et un banquier de classe mondiale axé sur le numérique et le client. Je suis fier que nous accueillons un « Indien du monde » pour construire Kotak et l’Inde de demain. Kotak devait prendre sa retraite de son poste de direction en décembre. Cependant, il a été interrompu quatre mois avant la date prévue. Son départ anticipé de la quatrième banque du pays a été cité comme une raison personnelle.

Cela s’est produit alors que la Reserve Bank of India a plafonné à 15 ans le mandat d’un directeur général et d’un PDG dans les banques du secteur privé. Cela est dû aux normes de la RBI sur la nomination des dirigeants qui ont été révisées après la débâcle de la Yes Bank. Kotak, dont la participation dans la banque s’élève à 26 pour cent, est devenu directeur non exécutif de la banque.

Commentant cette nomination, Vaswani a déclaré : « Nous veillerons à ce que la Kotak Mahindra Bank joue un rôle significatif dans le parcours de l’Inde pour devenir l’une des trois premières économies mondiales au cours des 5 prochaines années, en générant de la valeur pour ses actionnaires. Sur le plan personnel, je suis ravi de rentrer chez moi.