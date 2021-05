Le banquier de Goldman Sachs démissionne après avoir gagné des millions sur la crypto-monnaie

Une collection de jetons Bitcoin, Litecoin et Ethereum.

Lorsqu’il a été approché par CNBC, Goldman Sachs a confirmé le départ de McMahon mais a refusé de commenter davantage. McMahon n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC via LinkedIn.

Il est possible que McMahon ait également détenu des titres de dogecoin. On pense qu’il a maintenant créé son propre fonds spéculatif, a rapporté eFinancialCareers.

Rapports antérieurs de Carrières eFinancières et Le gardien avait déclaré que McMahon avait quitté Goldman après avoir gagné de l’argent grâce au dogecoin.

Les anciens employés, qui connaissent tous personnellement McMahon, ont préféré garder l’anonymat en raison du caractère sensible des discussions. McMahon aurait encaissé au moins 10 millions de livres sterling (14 millions de dollars) de crypto-monnaie, ont déclaré les sources.

Aziz McMahon, directeur général de Goldman et responsable des ventes sur les marchés émergents à Londres, a démissionné après avoir gagné des millions de livres grâce à un pari sur l’éther de la monnaie numérique, ont déclaré trois anciens employés de la banque d’investissement à CNBC.

Ether, l’actif numérique dans lequel McMahon aurait investi, a augmenté de plus de 400% depuis le début de 2021. Créé environ six ans après le bitcoin, l’éther est basé sur une technologie différente connue sous le nom d’Ethereum. L’éther et l’éthereum sont souvent utilisés de manière interchangeable pour décrire la monnaie.

Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont fluctué énormément ces derniers temps. Mercredi, l’ensemble du marché a perdu jusqu’à 365,85 milliards de dollars après un tweet d’Elon Musk selon lequel sa société de voitures électriques Tesla cesserait d’accepter les paiements en bitcoin en raison de préoccupations environnementales concernant la crypto-monnaie.

La crypto préférée de Musk est le dogecoin, un jeton qui a commencé comme une blague en 2013. Inspiré par le mème « Doge », qui présente un chien shiba inu et un texte de style dessin animé, le dogecoin a été conçu par ses créateurs comme une alternative « amusante » à Bitcoin.

Il a depuis acquis une communauté croissante en ligne et est maintenant le quatrième actif numérique en termes de valeur marchande sur CoinMarketCap. Alors que les défenseurs aiment l’appeler la crypto «populaire», les investisseurs avertissent que le dogecoin est un signe de formation de mousse sur le marché de la crypto.