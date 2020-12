DHAKA, Bangladesh (AP) – Les autorités bangladaises ont commencé vendredi à envoyer un premier groupe de plus de 1 500 réfugiés rohingyas dans une île isolée malgré les appels lancés par des groupes de défense des droits de l’homme pour l’arrêt du processus.

Les 1 642 réfugiés montaient à bord de sept navires de la marine bangladaise dans le port de Chittagong pour le voyage à Bhashan Char, selon un responsable, qui n’a pas pu être nommé conformément à la pratique locale.

L’île était autrefois régulièrement submergée par les pluies de la mousson, mais a maintenant des digues de protection contre les inondations, des maisons, des hôpitaux et des mosquées construits pour un coût de plus de 112 millions de dollars par la marine bangladaise.

Située à 34 kilomètres du continent, l’île a fait surface il y a seulement 20 ans et n’a jamais été habitée.

L’Organisation des Nations Unies s’est également déclarée préoccupée par le fait que les réfugiés soient autorisés à prendre «une décision libre et éclairée» quant à l’opportunité de déménager sur l’île du golfe du Bengale.

Les installations de l’île sont construites pour accueillir 100 000 personnes, soit une fraction du million de musulmans rohingyas qui ont fui les vagues de violentes persécutions dans leur Myanmar natal et vivent actuellement dans des camps de réfugiés surpeuplés et sordides.

Jeudi, 11 bus de passagers transportant des réfugiés ont quitté le district de Cox’s Bazar sur le chemin de l’île, où ils devraient arriver après une escale d’une nuit, a déclaré un responsable gouvernemental impliqué dans le processus sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler. les média.

Il a dit que «quelques milliers» de réfugiés faisaient partie du premier groupe. Les autorités de Cox’s Bazar n’ont pas précisé comment les réfugiés avaient été sélectionnés pour la réinstallation.

Environ 700000 Rohingyas ont fui vers les camps de Cox’s Bazar après août 2017, lorsque les militaires du Myanmar à majorité bouddhiste ont commencé une sévère répression contre le groupe musulman à la suite d’une attaque par des insurgés. La répression comprenait des viols, des meurtres et l’incendie de milliers de maisons, et a été qualifiée de nettoyage ethnique par les groupes de défense des droits mondiaux et l’ONU.

Les médias étrangers n’ont pas été autorisés à visiter l’île.

Les entrepreneurs affirment que son infrastructure est comme un canton moderne, avec des maisons multifamiliales en béton, des écoles, des terrains de jeux et des routes. Il dispose également d’installations d’énergie solaire, d’un système d’approvisionnement en eau et d’abris contre les cyclones.

Les agences d’aide internationales et l’ONU se sont opposées avec véhémence à la délocalisation depuis qu’elle a été proposée pour la première fois en 2015, exprimant la crainte qu’une grosse tempête puisse submerger l’île et mettre en danger des milliers de vies.

L’ONU a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle n’avait pas été impliquée dans les préparatifs de la réinstallation ou de la sélection des réfugiés et qu’elle disposait d’informations limitées sur le plan global.

«Les Nations Unies saisissent cette occasion pour souligner leur position de longue date selon laquelle les réfugiés rohingyas doivent être en mesure de prendre une décision libre et éclairée de déménager à Bhasan Char sur la base d’informations pertinentes, exactes et à jour», a-t-il déclaré.

Amnesty International et Human Rights Watch ont exhorté jeudi le gouvernement à annuler le plan de réinstallation.

Les camps de réfugiés actuels près de la ville de Cox’s Bazar sont surpeuplés et insalubres. La maladie et le crime organisé sont endémiques. L’éducation est limitée et les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler.

Pourtant, la plupart des Rohingyas ne sont pas disposés à retourner au Myanmar en raison de problèmes de sécurité. Les responsables gouvernementaux n’avaient pas d’estimation du nombre de réfugiés qui seraient prêts à être transférés sur l’île.

Le Premier ministre Sheikh Hasina a répété à plusieurs reprises à l’ONU et à d’autres partenaires internationaux que son administration les consulterait avant de prendre une décision finale sur la réinstallation, et qu’aucun réfugié ne serait forcé de se déplacer.

Le Bangladesh a tenté de renvoyer des réfugiés au Myanmar dans le cadre d’un cadre bilatéral en novembre dernier, mais personne n’était disposé à y aller.

Les Rohingyas ne sont pas reconnus comme citoyens du Myanmar, ce qui les rend apatrides et font face à d’autres formes de discrimination sanctionnée par l’État.

Une enquête parrainée par l’ONU en 2018 a recommandé la poursuite des principaux commandants militaires du Myanmar pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour la violence contre les Rohingya.

Le Myanmar se défend devant la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas, après que la nation ouest-africaine de la Gambie a déposé une plainte soutenue par l’Organisation pour la coopération islamique, le Canada et les Pays-Bas au sujet de la répression.