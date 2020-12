L’île était autrefois régulièrement inondée par les pluies de mousson, mais elle possède maintenant des digues, des maisons, des hôpitaux et des mosquées construits par la marine bangladaise pour plus de 112 millions de dollars.

L’île, qui est à 34 kilomètres du continent, a fait surface il y a seulement 20 ans et n’a jamais été habitée.

L’Organisation des Nations Unies a également exprimé sa crainte que les réfugiés puissent prendre une « décision libre et éclairée » sur l’opportunité de déménager ou non sur l’île du golfe du Bengale.

Les installations de l’île ont été construites pour accueillir 100 000 personnes, soit une fraction du million de musulmans rohingyas qui ont fui les vagues de violentes persécutions dans leur Myanmar natal et vivent actuellement dans des camps de réfugiés surpeuplés et crasseux.

Environ 700000 Rohingyas ont fui vers les camps de Cox’s Bazar après août 2017, lorsque les militaires du Myanmar à majorité bouddhiste ont commencé à sévir contre le groupe musulman à la suite d’une attaque des insurgés. La répression comprenait des viols, des meurtres et l’incendie de milliers de maisons, et a été surnommée le nettoyage ethnique par les groupes de défense des droits mondiaux et l’ONU.