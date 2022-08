Le Bangladesh réduit les heures d’école et de bureau pour économiser l’électricité alors que les pressions financières augmentent

Les écoles du Bangladesh fermeront un jour supplémentaire chaque semaine et les bureaux gouvernementaux et les banques raccourciront leurs journées de travail d’une heure pour réduire la consommation d’électricité en raison des inquiétudes suscitées par la hausse des prix du carburant et l’impact de la guerre en Ukraine.

Les horaires réduits prennent effet mercredi. Au Bangladesh, la plupart des écoles sont fermées le vendredi, mais elles fermeront désormais également le samedi, a déclaré lundi le secrétaire du Cabinet Khandker Anwarul Islam.

Il a déclaré que les bureaux du gouvernement et les banques réduiraient leurs journées de travail à sept heures au lieu des huit heures précédentes, mais que les bureaux privés seraient autorisés à établir leurs propres horaires.

Les perturbations de l’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine ont entraîné une flambée des prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires.

Le Bangladesh a pris des mesures ces dernières semaines pour atténuer la pression sur ses réserves de devises en baisse. Le mois dernier, les prix du carburant ont augmenté de plus de 50 %. Le gouvernement a déclaré qu’il étudiait les options pour obtenir du carburant moins cher de la Russie dans le cadre d’un accord spécial.

La décision a suscité des critiques, mais le gouvernement a déclaré qu’il était nécessaire de réduire les pertes face à la hausse des prix internationaux du carburant. De petites manifestations de rue contre la hausse des prix ont eu lieu ces dernières semaines, et le gouvernement a déclaré que les prix intérieurs seraient ajustés après la détente des prix internationaux.

Le pays a subi des coupures de courant plus fréquentes après que le gouvernement a suspendu les opérations de toutes les centrales électriques au diesel, réduisant la production quotidienne d’électricité de 1 000 mégawatts.

Mais les autorités ont promis de continuer à fournir de l’électricité aux zones industrielles pour aider à soutenir l’économie du pays de 416 milliards de dollars, qui a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie.

L’opposition du pays a accusé le gouvernement de ne pas contrôler la corruption et éliminer les pertes dans le secteur de l’énergie.

En juillet, le Bangladesh a demandé un prêt non spécifié au Fonds monétaire international, devenant ainsi le troisième pays d’Asie du Sud à le faire récemment après le Sri Lanka et le Pakistan.

Rahul Anand, chef de division au Département Asie et Pacifique du FMI, a déclaré lors d’une récente consultation que le Bangladesh n’était pas en situation de crise et que sa position extérieure était “très différente de celle de plusieurs pays de la région”.

“Le Bangladesh a un faible risque de surendettement et est très différent du Sri Lanka”, a-t-il déclaré au journal The Business Standard Daily, basé à Dhaka.

Les réserves de devises étrangères du Bangladesh ont chuté à environ 40 milliards de dollars.

—Julhas Alam, Associated Press

BangladeshMarché de l’électricité