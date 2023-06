Le pays d’Asie du Sud a officiellement demandé à devenir membre du bloc économique international

Le Bangladesh est devenu le dernier pays à exprimer son intérêt à rejoindre le groupe économique BRICS, des rapports révélant lundi que Dhaka a envoyé une demande officielle pour devenir membre. La question devrait être discutée lors du sommet des BRICS qui doit avoir lieu en Afrique du Sud en août.

La nouvelle de la demande du Bangladesh a été partagée pour la première fois par le journal Dhaka Tribune, citant une source proche des discussions tenues entre le Premier ministre Sheikh Hasina et le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Genève mercredi dernier. Selon le média, Dhaka a officiellement demandé à rejoindre le bloc, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, lors de la réunion.

Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, AK Abdul Momen, a depuis confirmé cette décision. Il a noté que Dhaka, qui est actuellement reconnu comme un «ami des BRICS», a déjà envoyé une lettre officielle à l’actuel président du groupe, l’Afrique du Sud.

Au cours de la dernière année et demie, un certain nombre de pays du monde entier ont manifesté un intérêt accru pour rejoindre le groupe BRICS, au milieu de l’utilisation par l’Occident des systèmes financiers internationaux pour mener une vaste campagne économique contre la Russie.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Ryabkov, a déclaré la semaine dernière qu’il y avait actuellement près de deux douzaines d’États qui envisageaient de rejoindre le bloc. Des pays arabes tels que l’Algérie, l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Iran et les Émirats arabes unis ont tous exprimé leur intérêt pour des liens plus étroits avec le groupe, tout comme l’Argentine, le Mexique, Bahreïn, l’Indonésie et le Nigéria.















Pendant ce temps, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a suggéré vendredi que la raison pour laquelle tant de pays sont intéressés à rejoindre le bloc est due à l’efficacité et à l’autorité de l’alliance BRICS.

« Ce n’est pas l’effet des politiques en cours de la Russie, c’est l’effet des perspectives de développement d’une association d’intégration telle que les BRICS », dit Peskov. Il a souligné que le groupe est « une association de pays qui partagent une approche commune visant à développer des relations basées sur le bénéfice et le respect mutuel et non à se faire la leçon sur la façon de vivre, sur qui compter et qui suivre. »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également déclaré que de nouveaux membres du BRICS enrichiraient les fondations multipolaires du groupe, mais a noté que les décisions sur l’acceptation des demandes doivent être prises par consensus entre les membres existants.