Le Bangladesh lutte contre l’épidémie de dengue la plus meurtrière jamais enregistrée

La maladie transmise par les moustiques a fait au moins 303 morts et infecté près de 63 700 personnes dans tout le pays d’Asie du Sud, selon les derniers chiffres du gouvernement samedi, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis que le pays a commencé à suivre les épidémies de dengue en 2000. La plupart des décès se trouvaient à Dhaka, la capitale densément peuplée du Bangladesh, où les hôpitaux ont du mal à accueillir un afflux de patients.

La pire épidémie de dengue jamais enregistrée au Bangladesh a tué plus de 300 personnes cette année, submergeant le système médical vulnérable du pays et suscitant des appels à une réponse plus coordonnée au milieu d’un pic de nouveaux cas.

Raman Velayudhan, qui dirige le programme de l’Organisation mondiale de la santé pour le contrôle des maladies tropicales négligées, a déclaré qu’environ la moitié de la population mondiale est désormais exposée au risque de dengue, car un climat en évolution rapide produit un temps plus chaud et plus humide qui offre des conditions de reproduction idéales pour les moustiques et les risques aggravant la situation.