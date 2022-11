Le Bangladesh interdit l’archer Ruman Shana pour avoir agressé une coéquipière

Les autorités sportives du Bangladesh ont interdit l’archer vedette Ruman Shana, le meilleur athlète du pays en dehors du cricket et son seul espoir olympique à ce jour, pendant deux ans pour avoir agressé une coéquipière lors d’un camp d’entraînement, a annoncé mardi un responsable.

Au camp, Shana a battu une coéquipière qui avait également participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, a déclaré à l’AFP le secrétaire de la Fédération de tir à l’arc du Bangladesh, Kazi Razibuddin Ahmed.

“Il l’a fait aussi dans le passé et s’était excusé, nous n’avons donc pris aucune mesure à ce moment-là. Mais quand il a répété cela, nous lui avons donné la punition”, a-t-il dit, sans donner de détails sur l’incident précédent.

A LIRE AUSSI | Les finales du BWF World Tour sont déplacées de Chine en Thaïlande à cause de Covid

L’interdiction a pris effet immédiatement, mais Shana serait autorisée à s’entraîner pendant sa suspension, a déclaré Ahmed.

“J’espère qu’il réalisera sa faute et reviendra en tant que meilleur joueur”, a-t-il ajouté.

La violence sexiste est un problème au Bangladesh : un rapport de Human Rights Watch a cité des statistiques indiquant que plus de 70 % des femmes ou des filles mariées dans le pays ont été victimes d’une forme de violence conjugale, dont environ la moitié ont déclaré que leur partenaire les avait agressées physiquement.

Shana a remporté la médaille de bronze à l’arc classique aux Championnats du monde de tir à l’arc 2019, devenant ainsi le deuxième Bangladais à se qualifier directement pour les Jeux olympiques dans n’importe quel sport, bien qu’il ait été éliminé au deuxième tour à Tokyo.

Shana a accepté sa punition, qui a été rendue publique lundi, et a regretté son geste.

“J’ai commis un crime abominable et j’ai reconnu mon erreur”, a-t-il déclaré au journal Daily Star. “A cette époque, j’avais des problèmes de bourses d’études et de famille. J’ai accepté la punition et je n’ai plus rien à dire.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici