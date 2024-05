Le Bangladesh évacue des centaines de milliers de personnes alors qu’un violent cyclone approche du golfe du Bengale

NEW DELHI (AP) — Le Bangladesh a évacué dimanche près de 800 000 personnes des zones vulnérables alors que le pays et l’Inde voisine attendaient l’arrivée d’un grave cyclone qui s’est formé sur le golfe du Bengale.

La tempête devrait traverser le Bangladesh et les côtes indiennes du Bengale occidental vers minuit dimanche. Le département météorologique indien a déclaré qu’il devrait atteindre des vitesses de vent maximales allant jusqu’à 120 kilomètres par heure (75 mph), avec des rafales allant jusqu’à 135 km/h (85 mph) frappant l’île de Sagar au Bengale occidental et la région de Khepupara au Bangladesh dimanche soir.

Le ministre bangladais chargé de la gestion des catastrophes et des secours, Mohibur Rahman, a déclaré que des volontaires avaient été déployés pour évacuer les personnes vers 4 000 abris anticycloniques à travers la région côtière du pays. Le gouvernement a également fermé toutes les écoles de la région jusqu’à nouvel ordre.

L’aéroport indien de Calcutta sera fermé pendant 21 heures à partir de dimanche minuit. Le Bangladesh a fermé l’aéroport de Chattogram, dans le sud-est du pays, et annulé tous les vols intérieurs à destination et en provenance de Cox’s Bazar.

Les autorités bangladaises ont également suspendu le chargement et le déchargement dans le plus grand port maritime du pays, à Chittagong, et ont commencé à déplacer plus d’une douzaine de navires des jetées vers les eaux profondes, par mesure de précaution.

Il s’agit du premier cyclone dans le golfe du Bengale avant la saison de la mousson de cette année, qui s’étend de juin à septembre.

Des pluies modérées à fortes sont attendues dans la plupart des régions des districts côtiers de l’État du Bengale occidental en Inde. Une onde de tempête d’environ 1 mètre (3,1 pieds) de hauteur devrait inonder les zones basses de la côte du Bengale occidental et du Bangladesh.

De telles tempêtes peuvent déraciner des arbres et causer des dégâts importants aux maisons au toit de chaume ainsi qu’aux lignes électriques et de communication, indique le communiqué.

Les côtes indiennes sont souvent frappées par des cyclones, mais changements climatiques les ont rendus plus intenses, rendant les préparatifs en cas de catastrophes naturelles plus urgents.