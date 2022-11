Le Bangladesh équilibre les besoins énergétiques avec le climat et la conservation

RAMPAL, Bangladesh (AP) – Poisson, riz, mangroves et les zones humides luxuriantes du delta où les massifs fleuves Gange, Brahmapoutre et Meghna se déversent dans la baie du Bengale.

Ce n’est pas du luxe. Mais pour les agriculteurs et les pêcheurs qui vivent près de la plus grande forêt de mangroves du monde, c’est plus que suffisant. Maintenant, l’environnement est en danger.

Une centrale électrique commencera à brûler du charbon près des Sundarbans cette année dans le cadre du plan du Bangladesh visant à répondre à ses besoins énergétiques et à améliorer son niveau de vie, ont annoncé des responsables. Abritant 168 millions d’habitants, le Bangladesh est l’un des pays les plus densément peuplés du monde. Une fois que la centrale électrique commencera à fonctionner à pleine capacité, elle produira 1 320 mégawatts d’électricité, soit autant que la plus grande centrale électrique au charbon du Bangladesh génère actuellement.

Le monde en développement a besoin de ses habitants pour vivre mieux. Mais la croissance économique alimentée par les combustibles fossiles peut créer des problèmes environnementaux et aggraver la vie.

Populairement appelé la centrale au charbon de Rampal, le projet d’énergie thermique Maitree Super brûlera quelque 4,7 millions de tonnes de charbon par an, émettant environ 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone et d’autres gaz qui réchauffent la planète. De plus, quelque 12 000 tonnes de charbon seront expédiées par bateau à travers les Sundarbans chaque jour, faisant craindre une pollution de l’eau.

Le Bangladesh, situé à basse altitude, est déjà frappé par des cyclones tropicaux et la montée des mers et des millions de personnes risquent d’être déplacées par les inondations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes. Il y a à peine deux semaines, 24 personnes sont mortes, 20 000 personnes ont été abandonnées, 10 000 personnes ont perdu leur maison et 15 000 acres de cultures ont été détruites par le cyclone tropical Sitrang.

“Si cela tourne mal, nous devrons vendre nos propriétés et migrer”, a déclaré le fermier Luftar Rahman.

Les meilleurs scientifiques disent qu’il ne peut y avoir de nouveaux projets de combustibles fossiles si le monde limite le réchauffement à l’objectif de température de 1,5 degré Celsius (2,7 Fahrenheit) fixé dans l’Accord de Paris. Même s’il figure parmi les pays les moins émetteurs au monde, le Bangladesh s’est engagé à réduire ses émissions globales de 22 % d’ici 2030. La construction de cette centrale électrique au charbon risque d’entraver les efforts du pays pour réduire ses émissions.

Mais en octobre, environ 80% du pays a subi une panne d’électricité pendant sept heures à la suite de l’effondrement du réseau électrique du pays. Ces pannes et coupures de courant prolongées, parfois jusqu’à 10 heures par jour, affectent les entreprises, y compris l’industrie du vêtement, qui représente 80 % des exportations. Le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial de vêtements, après la Chine.

« Nous attendons désespérément de commencer à produire de l’électricité à Rampal. Cette centrale contribuera certainement à atténuer nos problèmes énergétiques », a déclaré Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, conseiller en énergie auprès du Premier ministre du Bangladesh.

Le Bangladesh souhaite que les pays pauvres reçoivent des fonds pour les aider à s’adapter aux effets dévastateurs d’un monde plus chaud. Jusqu’en mai de cette année, le Bangladesh présidait le Climate Vulnerable Forum, un partenariat de pays très vulnérables au réchauffement. Avec une grande partie de ses terres au niveau de la mer ou juste en dessous, le pays a déjà subi de fortes inondations et des précipitations irrégulières. Un rapport de la Banque mondiale a estimé que le Bangladesh pourrait subir chaque année 570 millions de dollars de dommages en raison d’événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique.

En juin, le Bangladesh a cessé d’exploiter des centrales électriques au diesel en raison de la hausse des prix du carburant. Le Bangladesh possède deux centrales au charbon actives, et certains experts disent qu’une autre n’est pas nécessaire.

« Nous devons investir dans les systèmes de transmission et de distribution d’électricité. Ce serait beaucoup plus bénéfique pour le pays en ce moment », a déclaré Khondaker Golam Moazzem du groupe de réflexion économique Center for Policy Dialogue basé à Dhaka.

Le pays dispose également de ressources plus propres chez lui.

« Le Bangladesh a un énorme potentiel pour le gaz naturel. L’exploration et la production de ressources gazières à terre et en mer peuvent être une meilleure option que le charbon », a déclaré Anu Mohammad, économiste et militant écologiste basé à Dhaka.

Et les énergies renouvelables alimentent déjà des millions de foyers bangladais.

“Le Bangladesh possède en fait l’un des systèmes solaires domestiques à la croissance la plus rapide”, a déclaré Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement, basé à Dhaka. “Une autre option est l’énergie éolienne offshore. Avec les dernières technologies disponibles, il est concevable que l’énergie éolienne produite dans la baie du Bengale puisse répondre aux besoins non seulement du Bangladesh, mais aussi des régions de l’Inde voisine ainsi que du Myanmar.

La mine de charbon de Rampal sera financée par les gouvernements du Bangladesh et de l’Inde. Les Sundarbans ont été choisis en raison de la disponibilité de l’eau et des installations de navigation, ont déclaré des responsables. Le charbon de la centrale proviendra également d’Inde.

Les Sundarbans, « belle forêt » en bengali, ont évolué au fil des millénaires à partir des puissants fleuves du sous-continent indien. Le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna déversent de riches sédiments qu’ils collectent sur des milliers de kilomètres de l’Himalaya à l’océan Indien.

“Les forêts de mangroves sont une barrière naturelle aux effets néfastes du changement climatique et si elles sont affectées, alors les 10 millions de personnes qui vivent dans cette région du delta côtier souffriront également”, a déclaré Mohammad, économiste et militant écologiste basé à Dhaka. . « Il existe de nombreuses alternatives à la production d’électricité. Mais il n’y a pas d’alternative aux Sundarbans.

Les forêts de mangroves sont plus efficaces que les forêts terrestres pour aspirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère.

« À l’époque de mon grand-père, tout le riz dont nous avions besoin était récolté sur nos terres. Il y avait assez de riz et de poisson pour tout le monde », a déclaré Abul Kalam, 60 ans, qui a vécu toute sa vie dans les Sundarbans. « Si cette centrale électrique voit le jour, il n’y aura plus de poisson dans notre région. Comment pouvons-nous faire pousser des cultures alors qu’ils déversent des eaux usées toxiques ici ? »

La journaliste de données climatiques Camille Fassett à Seattle a contribué à ce rapport.

Julhas Alam, Al-emrun Garjon et Sibi Arasu, The Associated Press