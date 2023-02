Le Bangladesh demande à Adani une remise sur un contrat d’électricité au charbon

Dans une lettre du 3 février envoyée au Securities and Exchange Board de l’Inde et publiée par les bourses mardi, Adani Power a déclaré au régulateur indien que le Bangladesh “nous demandait d’envisager une remise” sur l’accord lucratif sur l’électricité, qui a été signé en 2017 mais est restée entourée de secret pendant des années.

Selon les termes de l’accord d’achat d’électricité confidentiel de 163 pages, qui a été obtenu et rapporté par le Washington Post en décembre, le Bangladesh, un pays pauvre et très endetté, paierait des prix élevés pour l’électricité d’une nouvelle centrale électrique au charbon. construit par Adani, un allié de longue date du Premier ministre indien Narendra Modi, qui dépassait les prix payés à des centrales électriques comparables.

En outre, les conditions inhabituelles comprenaient l’absence d’un prix plafond sur le charbon, ce qui signifie qu’Adani – qui est susceptible d’importer du charbon pour la centrale électrique à partir de ses propres mines de charbon à l’étranger via son propre réseau maritime et ses ports de manutention du charbon – pourrait facturer au Bangladesh un prix encore plus élevé, a rapporté The Post.