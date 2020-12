Des réfugiés rohingyas transportent des briques sur un chantier de construction du camp de Balukhali à Cox’s Bazar – REUTERS / Mohammad Ponir Hossain / File Photo

Le Bangladesh met en œuvre des plans pour transférer des milliers de réfugiés rohingyas sur une île stérile du golfe du Bengale, malgré les objections de la communauté internationale et des groupes de défense des droits de l’homme qui l’ont décrite comme une «prison flottante».

Le gouvernement bangladais a longtemps fait pression pour que jusqu’à 100 000 personnes soient déplacées vers les colonies de l’île depuis les camps exigus près de la ville côtière de Cox’s Bazar où plus d’un million de personnes vivent dans la misère.

Cependant, des groupes humanitaires soutiennent que l’île de limon, qui a émergé de la mer il y a seulement 20 ans et est sujette aux inondations et vulnérable aux cyclones, n’est pas adaptée à l’habitation.

Jusqu’à présent, les Nations Unies se sont vu refuser l’accès pour effectuer une évaluation complète de la sûreté.

Après de longs retards, un responsable gouvernemental a confirmé mercredi à Reuters que «de nombreuses familles» avaient déjà été déplacées hors des camps. On pense qu’ils restent dans des centres de transit pour être prêts à être transférés à Bhasan Char.

La ville de fortune est assez grande pour accueillir au moins 100000 réfugiés – Mominul Islam Momin / Solent News & Photo Agency

L’ONU a publié une déclaration pour dire qu’elle était au courant des rapports mais qu’elle n’avait «pas été impliquée dans les préparatifs de ce mouvement ou l’identification des réfugiés et qu’elle disposait d’informations limitées sur l’exercice global de réinstallation».

Il a souligné que les réfugiés devraient être autorisés à prendre «une décision libre et éclairée de déménager à Bhasan Char sur la base d’informations pertinentes, exactes et à jour».

Il a également appelé le gouvernement à respecter son engagement à faire en sorte que toute décision de déménager sur l’île soit «volontaire» et à fournir les services essentiels sur l’île et la liberté de mouvement vers le continent, qui se trouve à des heures de bateau.

Les Rohingyas de Cox’s Bazar vivent actuellement dans le plus grand camp de réfugiés du monde après que plus de 730000 ont fui le Myanmar en 2017 pour échapper à une répression militaire brutale qui, selon l’ONU, a été exécutée avec des intentions génocidaires. Le Myanmar nie le génocide et affirme que ses forces ciblaient des militants rohingyas qui ont attaqué des postes de police.

Il y a eu peu de progrès dans le retour des Rohingyas dans leurs foyers et le gouvernement bangladais a indiqué qu’accueillir autant de personnes sur son territoire représentait une charge croissante pour les ressources locales.

Amnesty International est l’un des nombreux groupes de défense des droits humains opposés à la réinstallation des réfugiés à Bhasan Char.

«La réinstallation de tant de réfugiés rohingyas vers une île éloignée, qui est toujours interdite à tout le monde, y compris les groupes de défense des droits et les journalistes sans autorisation préalable, pose de graves préoccupations concernant le contrôle indépendant des droits de l’homme», a déclaré Saad Hammadi, le militant de l’organisation pour l’Asie du Sud.

Les Rohingyas sont emmenés de Cox’s Bazar à Bhasan Char – REUTERS / Stringer

Amnesty a déclaré qu’elle avait obtenu une liste partielle des familles rohingyas que le gouvernement du Bangladesh avait identifiées pour être transférées à Bhashan Char.

Lors d’entretiens, cinq membres de la famille, qui représentent 23 réfugiés sur la liste de réinstallation, ont affirmé qu’ils s’étaient inscrits pour déménager par contrainte plutôt que par choix.

Deux familles rohingyas ont déclaré avoir été inscrites sur la liste pour être relogées après avoir signalé des dommages partiels à leurs abris au majhi – un chef de la communauté rohingya, sélectionné par les autorités bangladaises dans la plupart des camps.

«J’ai demandé à plusieurs reprises aux ONG et au CIC (autorité du camp) un soutien pour réparer mon abri. Nous avons encore du mal à rester dans le refuge. Ils ne m’aident pas à déménager dans le camp ou dans d’autres camps », a déclaré le chef d’une famille Rohingya.

Une note d’information d’une organisation humanitaire internationale vue par Reuters a déclaré que des centaines de réfugiés identifiés par les responsables comme disposés à se rendre sur l’île avaient été emmenés mercredi dans un centre de transit, certains offrant des incitations, notamment des paiements en espèces.

Les habitants du camp vivent dans une pauvreté désespérée – REUTERS / Cathal McNaughton / File Photo

Mohammed Shamsud Douza, fonctionnaire adjoint du gouvernement bangladais chargé des réfugiés, a déclaré que des logements avaient été construits pour 100 000 personnes et que les autorités souhaitaient les relocaliser pendant la saison sèche de novembre à avril, lorsque la mer est calme.

«Nous n’obligerons personne à y aller», a-t-il déclaré au fil de presse par téléphone, mais n’a pas précisé si des incitations avaient été offertes.

Plus de 300 réfugiés ont été amenés sur l’île plus tôt cette année après l’échec d’une tentative de fuite du Bangladesh pour la Malaisie par bateau et ils se sont retrouvés bloqués en mer pendant des mois.

En octobre, Human Rights Watch a rapporté des allégations selon lesquelles des officiers de la marine bangladaise auraient battu certains Rohingyas après avoir entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention et leur séparation de leurs familles à terre.

Fortify Rights, une ONG qui aide les Rohingyas, a déclaré que des milliers de personnes figuraient sur la dernière liste de réinstallation.

Un réfugié leur a dit qu’il avait proposé son nom parce que «Notre Majhi a dit que si les gens doivent rentrer au Myanmar ou se réinstaller dans un autre pays, alors les gens de Bhasan Char auront la priorité.

«Nous voyons déjà des signes inquiétants de coercition», a déclaré Ismail Wolff, directeur régional du groupe. «Si les autorités fabriquent le consentement par le biais de privations et de fausses promesses, alors nous sommes sur le territoire des transferts coercitifs.»