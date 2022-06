Le Bangladesh célèbre l’ouverture du plus long pont du pays

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le pont de 6,51 kilomètres (4,04 milles) enjambant la rivière Padma a coûté environ 3,6 milliards de dollars et a été payé avec des fonds nationaux après que la Banque mondiale et d’autres organismes de prêt mondiaux ont refusé de financer le projet à la suite d’un scandale de corruption impliquant une entreprise de construction canadienne liée au pont.

DHAKA, Bangladesh – Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a célébré samedi l’ouverture du plus long pont du pays, dont la construction a pris huit ans au milieu de revers liés à des conflits politiques et à des allégations de corruption.

Bien qu’il ne fasse pas directement partie de l’initiative chinoise “Belt and Road Infrastructure”, le pont a été construit par la China Major Bridge Engineering Company Ltd. et est considéré par Pékin comme une étape importante pour la coopération Chine-Bangladesh, selon une déclaration de l’ambassadeur de Chine au Bangladesh, Li Jiming. .

Le China Railway Group a déclaré que le pont Padma comportera plus tard un réseau ferroviaire qui se connectera à d’autres projets de la Ceinture et de la Route et servira de lien important entre la Chine et un réseau ferroviaire panasiatique.