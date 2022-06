Le Bangladesh célèbre l’ouverture du plus long pont du pays

DHAKA, Bangladesh (AP) – Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a célébré samedi l’ouverture du plus long pont du pays, dont la construction a pris huit ans au milieu de revers liés à des conflits politiques et à des allégations de corruption.

Le pont de 6,51 kilomètres (4,04 milles) enjambant la rivière Padma a coûté environ 3,6 milliards de dollars et a été payé avec des fonds nationaux après que la Banque mondiale et d’autres organismes de prêt mondiaux ont refusé de financer le projet à la suite d’un scandale de corruption impliquant une entreprise de construction canadienne liée au pont.

Le pont, qui sera ouvert au public dimanche, améliorera les liaisons avec la capitale nationale, Dhaka, réduisant la distance entre la ville et le deuxième port maritime du Bangladesh, Mongla, de 100 kilomètres (62 miles).

« Le pont appartient au peuple du Bangladesh. Il résume notre passion, notre créativité, notre courage, notre endurance et notre persévérance », a déclaré Hasina lors d’une cérémonie à Mawa, à environ 31 kilomètres (19 miles) au sud-ouest de Dhaka.

Bien qu’il ne fasse pas directement partie de l’initiative chinoise “Belt and Road Infrastructure”, le pont a été construit par la China Major Bridge Engineering Company Ltd. et est considéré par Pékin comme une étape importante pour la coopération Chine-Bangladesh, selon une déclaration de l’ambassadeur de Chine au Bangladesh, Li Jiming. .

Le China Railway Group a déclaré que le pont Padma comportera plus tard un réseau ferroviaire qui se connectera à d’autres projets de la Ceinture et de la Route et servira de lien important entre la Chine et un réseau ferroviaire panasiatique.

Les économistes affirment que le pont Padma augmentera le produit intérieur brut du Bangladesh de 1,3 % supplémentaire par an, s’ajoutant aux projections de croissance robustes de la Banque asiatique de développement qui prévoient que l’économie du Bangladesh, d’une valeur de 465 milliards de dollars, augmentera de 6,9 ​​% en 2021-22 et de 7,1 % en 2022- 23.

Les responsables ont déclaré que le pont reliera au moins 21 districts des régions du sud et du sud-ouest du Bangladesh.

Les experts disent que la construction du pont, qui a impliqué plus de 4 000 ingénieurs, a été un défi technique majeur. Les pieux sous-marins du pont s’étendent sur 122 mètres (400 pieds) de profondeur, un record mondial, et il nécessite 41 piliers au total. À certains points du fleuve, le volume d’écoulement d’eau se classe au deuxième rang mondial seulement après le fleuve Amazone.

Après que des allégations de corruption de la part de la Banque mondiale ont fait surface impliquant une entreprise de construction canadienne, la Banque mondiale a déclaré dans un communiqué de 2012 qu’elle avait trouvé des éléments de corruption dans les plans du pont Padma et avait décidé de ne pas financer 1,2 milliard de dollars du projet.

Cette décision a incité d’autres organismes de prêt, dont la Banque asiatique de développement, l’Agence japonaise de coopération internationale et la Banque islamique de développement, à se distancier du projet. Hasina a ensuite déclaré que le Bangladesh construirait le pont avec des fonds nationaux.

Les accusations de corruption ont été portées devant une cour supérieure de l’Ontario, au Canada, qui a acquitté trois anciens hauts dirigeants de SNC-Lavalin, la société canadienne, dans une affaire de corruption internationale liée à la construction du pont en 2017.

Hasina a également défié les critiques acerbes de son opposition politique dirigée par l’ancien Premier ministre Khaleda Zia lors de la construction du pont.

L’opposition a critiqué le gouvernement de Hasina pour avoir triplé le budget au fil des ans et a accusé les autorités de corruption. Hasina a rejeté les allégations.

Julhas Alam, Associated Press