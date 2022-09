Le Bangladesh bat le Népal et décroche son premier titre

Un doublé de Krishna Rani Sarkar et un premier but de Shamsunnahar jr ont aidé le Bangladesh à décrocher son premier titre de championne féminine SAFF après avoir battu le Népal 3-1 au stade Dasharath de Katmandou lundi.

La skipper bangladaise Sabina Khatun, qui a été la meilleure buteuse du tournoi avec huit buts en cinq matchs, a dédié le trophée au peuple du Bangladesh.

“Nous avons remporté le prix Fairplay, tandis que j’ai remporté les prix du meilleur buteur et du joueur le plus précieux. C’est donc une grande réussite pour moi en plus de remporter le titre. Je pense que c’est le plus beau jour de ma vie », a déclaré Sabina.

“La victoire a mis fin à notre attente de 12-13 ans. La façon dont tous les habitants du Bangladesh ont prié pour nous était incroyable… J’ai même vu beaucoup de gens me taguer dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux hier soir, nous exhortant à ramener le trophée à la maison. Ce trophée appartient donc à toute la nation et au peuple du Bangladesh », a déclaré Sabina.

