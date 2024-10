Le banc d’Anthony Richardson va bien au-delà de son jeu : « Un dilemme de gestion fascinant »

La décision des Colts d’Indianapolis de remplacer le jeune quart-arrière de la franchise Anthony Richardson par Joe Flacco, 39 ans, ouvre une fenêtre sur un monde mal compris de la NFL.

La décision n’a aucun sens en apparence car Richardson n’a commencé que 10 matchs, dont six cette saison, et la variance de son jeu était prévisible. L’organisation à tous les niveaux savait lors du repêchage de Richardson au n ° 4 en 2023 qu’il alternerait entre des jeux sensationnels et des jeux déroutants tout en espérant trouver comment jouer le poste après avoir commencé seulement 13 matchs à l’université.

L’équipe a une fiche de 5-5 lors des départs de Richardson, meilleure que la moyenne de 4-6 pour les 130 derniers quarts effectuant leurs 10 premiers départs, selon TruMedia. Les statistiques de Richardson sur 10 matchs reflètent celles de la star des Buffalo Bills Josh Allen au même moment de la carrière d’Allen.

Ces pierres de touche apparemment logiques détournent l’attention de la réalité à laquelle sont confrontés les Colts. Ce ne sont pas des éléments importants de l’équation qu’Indianapolis tente de résoudre.

« Quel dilemme de gestion fascinant », a déclaré un ancien cadre de l’une des divisions rivales des Colts.

Richardson se retirant du match de la semaine 8 de l’équipe contre les Texans de Houston, puis expliquant avec désinvolture qu’il était fatigué et avait besoin de répit, a laissé l’organisation devant un choix atroce : mettre Richardson sur le banc, ou perdre encore plus de crédibilité avec un vestiaire qui sait déjà l’offensive fonctionne plus efficacement avec Flacco dans l’alignement.

Apparemment, tous les anciens entraîneurs et joueurs de la NFL disposant d’une plate-forme ont exprimé à quel point il était profondément incroyable pour un quart-arrière de la NFL, en tant que visage de la franchise, de faire une pause avec désinvolture au milieu d’un match de division acharné.

« Je n’arrive même pas à comprendre que vous demandez de vous retirer d’un match », a déclaré Damien Woody, ancien joueur de ligne offensive de 12 ans, en tant qu’analyste d’ESPN.

La réaction de Woody et bien d’autres reflètent des sensibilités établies de longue date dans la NFL que Richardson commence peut-être seulement à comprendre.

« Cette position, à tort ou à raison, définit toute votre équipe », a déclaré un ancien cadre supérieur possédant une vaste expérience de jeu dans la NFL. « Et s’il est défini comme ce type qui lève la main et sort quand les choses deviennent difficiles, vous ne pouvez pas avoir ça. »

Ceux qui ne connaissent pas la dynamique des équipes et des vestiaires de la NFL se référeront à des comparaisons telles que les compétitions de 10 départs pour Richardson et Allen des Bills, suggérant qu’Indianapolis sacrifie l’avenir pour des gains à court terme. Ils ne voient aucun avantage à conduire Flacco dans ce qui pourrait être, au mieux, une série éliminatoire de courte durée.

10 premiers départs : Allen contre Richardson QB Allen Richardson WL 4-6 5-5 Cmp 146 109 Att. 279 217 Cm% 52,3% 50,2% Passer des mètres 1 776 1 535 Yds/att 6.4 7.1 TD-INT 7-11 7-8 Notation 64.2 68,8 Taux de licenciement 7,9% 6,9% Jeu EPA/passe -0,07 -0,06 Rushs 76 66 Vitesses précipitées 510 378 Yds/rush 6.7 5.7 Rush TD 6 5

Ceux qui sont à l’intérieur voient les choses différemment. Pour eux, les Colts ont décidé que le prix à payer pour laisser Richardson dans l’alignement dans ces circonstances était plus élevé que le prix pour le remplacer. Ils ont choisi de sauver le vestiaire maintenant, dans l’espoir de sauver Richardson plus tard, car ils comprennent la dynamique délicate du travail.

« Si vous lui permettez maintenant, vous perdez tout », a déclaré l’ancien cadre supérieur, « parce que vous avez envoyé le mauvais message à votre équipe et vous lui avez envoyé le mauvais message, à savoir que son comportement est acceptable. Il ne s’en remettra jamais. »

Richardson peut-il récupérer maintenant ?

« C’est vraiment difficile de former un quart-arrière qui est tellement en retard dans son apprentissage du poste qu’il est tout le temps en mode frénétique », a déclaré un évaluateur du personnel. « Cet enfant est vraiment un projet plus qu’un acteur de développement. »

Ceux qui croyaient cela à propos de l’entrée de Richardson dans le repêchage le croient encore plus maintenant. Mais s’il y avait une bonne chance que Richardson se développe, cela pourrait toujours être le cas.

« Je suis peut-être naïf », a déclaré l’ancien cadre supérieur, « mais je pense que c’est faisable, et si vous le faites, vous êtes meilleur que jamais. »

En d’autres termes, si Richardson possède les qualités requises pour devenir un artiste constant et un véritable professionnel à ce qui pourrait être le poste le plus difficile dans les sports d’équipe professionnels, ces qualités finiront par prévaloir. Mais rien de tout cela n’aura d’importance s’il apprend très tôt qu’il n’y a rien de mal à faire ce qu’il a fait en tant que visage de la franchise des Colts.

« Les joueurs sont les plus intelligents du bâtiment », a déclaré un entraîneur d’une autre équipe. « Ils savent à quel point il s’entraîne dur. Ils savent combien de films supplémentaires il regarde. Ils savent à quel point il se soucie. Ils savent que c’est bizarre pour un quarterback de quitter un match, et ils savent que c’est bizarre de dire : « J’avais besoin de faire une petite pause » et de ne pas agir comme si quelque chose n’allait pas. Ils savent qu’il n’est probablement pas prêt à jouer.

Richardson n’est pas le premier jeune quart-arrière hautement repêché à être mis sur le banc au début de sa carrière, mais il est probablement le premier à perdre son emploi dans ces circonstances particulières. Les Colts ont nié que le refus de Richardson contre les Texans ait joué un rôle dans la décision de le mettre sur le banc, ce qui est compréhensible de leur part, mais pas crédible.

« Si vous le couvrez, vous pouvez faire plus de dégâts », a déclaré un dirigeant d’une autre équipe. « Ces joueurs le savent. Le fait qu’ils l’aient vu à la télévision, si vous essayez de le couvrir, vous risquez de diviser votre équipe.

Ainsi, les aventures du quart-arrière des Colts se poursuivent après la retraite surprise d’Andrew Luck en 2019. Ce qui s’est passé cette semaine est le dernier d’une réaction en chaîne d’événements imprévus :

• Luck prend sa retraite, choquant l’organisation.

• Convaincus que l’équipe était prête à gagner, les Colts ont fait appel aux vétérans Philip Rivers, Carson Wentz et Matt Ryan, pour ensuite perdre du terrain.

• Alors que la frustration montait, le propriétaire Jim Irsay a cédé, remplaçant l’entraîneur Frank Reich par l’ancien joueur Jeff Saturday avant d’embaucher l’entraîneur actuel Shane Steichen.

• Le directeur général Chris Ballard, embauché en 2017 et sous une pression croissante pour résoudre l’énigme post-Luck QB, a pris un virage risqué vers Richardson malgré le curriculum vitae maigre du QB.

• Le travail de Steichen consistait à maximiser Richardson, mais ce faisant, la saison dernière, le quart-arrière a continué à se blesser. Indy a cherché à trouver le bon équilibre d’utilisation cette saison, mais Richardson s’est quand même blessé, ouvrant la porte à Flacco, qui a brillé de soulagement, ajoutant à la tension.

Puis est venu le retrait à Houston, et nous voilà à nouveau, avec les Colts dans la tourmente à une position où la stabilité est primordiale, et avec la carrière de Richardson en quelque sorte à la croisée des chemins après seulement 10 départs.

C’est une situation difficile. Même si Richardson comprend mieux ses obligations professionnelles, il doit encore prouver qu’il peut rester en bonne santé et réussir ses passes avec suffisamment de précision pour gagner de manière constante.

« Si vous le sauvez, vous avez réussi », a déclaré l’ancien cadre supérieur. « Vous l’avez ramené de nulle part. Il est alors meilleur que jamais. Il a vu à quel point cela pouvait être grave et cela lui fait apprécier tout ce qui concerne le fait d’être ce gars-là.

(Photo : Tim Warner/Getty Images)